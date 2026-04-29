Donald Trump aparecerá en los pasaportes y billetes de dólar: los cambios que prepara el Tesoro de EE.UU.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ultima los detalles de una transformación histórica en la iconografía de sus documentos oficiales. En el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país, la administración lanzará una edición limitada de pasaportes que incorporará, por primera vez, la imagen del presidente Donald Trump. Según confirmaron fuentes oficiales a la cadena Fox News, el diseño busca conmemorar la efeméride nacional integrando símbolos contemporáneos con hitos fundacionales de la nación norteamericana.

La iniciativa no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia de personalización de los activos del Estado que ya ha alcanzado al Departamento del Tesoro. El pasado marzo, la autoridad monetaria informó que la firma de Trump aparecerá en los futuros billetes de dólar para reconocer los logros económicos de su gestión, marcando un hito al ser la primera vez que la rúbrica de un mandatario en ejercicio figura en el papel moneda. Esta impronta presidencial se extiende ahora a la documentación de viaje, manteniendo los estándares de seguridad pero renovando su estética interior.

Los detalles del nuevo diseño del pasaporte

De acuerdo con las maquetas obtenidas por los medios locales, el rostro de Donald Trump aparecerá en la portada interior del pasaporte, enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera de Estados Unidos. Un detalle distintivo será su firma, que se estampará en color dorado. El relato visual del pasaporte se completa en otras páginas con ilustraciones de los Padres Fundadores durante la firma de la declaración original de 1776, uniendo así el pasado colonial con la administración actual.

El lanzamiento oficial de esta serie limitada está previsto para el próximo verano boreal. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló que estos ejemplares estarán disponibles inicialmente en la Agencia de Pasaportes de Washington para aquellos ciudadanos que soliciten un nuevo documento, aunque la entrega estará sujeta a la disponibilidad de stock. En cuanto a su fisonomía exterior, la contraportada lucirá una bandera estadounidense con el número 20 rodeado por las 13 estrellas de la versión de 1777.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a una persona contando dólares estadounidenses. Foto: Marcos Brindicci/Reuters/AFP.

La imagen presidencial en monedas y billetes

El avance de la figura de Trump en los símbolos estatales también llegó al ámbito numismático. El 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó el diseño de una nueva moneda que muestra al presidente apoyando sus puños sobre un escritorio, imagen basada en una fotografía de 2025 que ya integra la Galería Nacional de Retratos. Mientras los nuevos billetes de dólar con su firma entrarán en circulación antes del 4 de julio, la capital estadounidense ya refleja este cambio estético con gigantografías del mandatario cubriendo fachadas de edificios gubernamentales clave.

Con información de EFE