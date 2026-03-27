"Hecho inédito": la firma de Trump comenzará a aparecer en los billetes de un dólar antes del 4 de julio

La firma del presidente estadounidense Donald Trump comenzará a aparecer en los billetes de un dólar, un hecho inédito en la historia de los mandatarios norteamericanos. Los billetes, que serán puestos en circulación antes del 4 de julio, marcan la primera vez que un presidente en ejercicio aparece en los dólares.

Según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la medida busca reconocer los "logros económicos" del mandatario. La firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent, también será incluida en la nueva versión del dólar.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda tras desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

Aprobación para el diseño de una moneda con la figura de Trump

El pasado 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó un diseño de una moneda con la figura del presidente apoyando sus puños sobre un escritorio, basada en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Los miembros del comité federal de artes, todos nombrados por Trump, votaron sin ningún tipo de objeción, dejando el camino libre para que la Casa de la Moneda comience la producción de la moneda, aunque su denominación y tamaño sigue en discusión.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso antes de la toma de posesión del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. AFP

En la parte superior del diseño aprobado, la palabra "LIBERTY" forma un ligero arco. Justo debajo se encuentran las fechas 1776-2026. En la parte inferior, aparece la frase "IN GOD WE TRUST" (En Dios confiamos), con siete estrellas en un lado y seis en el otro.

La moneda ha provocado críticas del partido demócrata y polémica porque la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en los billetes estadounidenses.

El único caso registrado fue en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge, para el aniversario 150 de Estados Unidos, colocó su rostro en una moneda de un dólar.

Agencia EFE