Gobierno de Estados Unidos buscará revocar la ciudadanía de las personas que se encuentren bajo esta condición

El gobierno de Donald Trump ha dirigido su atención hacia un grupo de ciudadanos legales de Estados Unidos nacidos en el extranjero con el objetivo de retirarles la ciudadanía. Este intento se suma a un cúmulo de políticas antiinmigrantes que ha adoptado el presidente republicano desde el comienzo de su segundo mandato.

Esta medida se busca llevar a cabo a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que buscará revocar el estatus legal de ciudadanos legales, poniendo su foco específicamente en un grupo de personas que residen en suelo estadounidense, informó NBC News. Según el mismo medio, citando a un funcionario del Departamento de Justicia, son varios cientos de personas las que podrían perder su ciudadanía debido a esta política.

Qué extranjeros en Estados Unidos podrían perder la ciudadanía bajo esta nueva norma de Trump

“El Departamento de Justicia está totalmente enfocado en erradicar a los extranjeros delincuentes que defraudan el proceso de naturalización”, indicó un vocero del Departamento de Justicia citado por Noticias Telemundo. El portavoz agregó que se busca llevar a cabo el mayor proceso de desnaturalización en la historia del país.

Si bien los casos son poco frecuentes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) destinó recursos para buscar casos potenciales de personas a las que se les puede revocar la ciudadanía, intentando enviarle al Departamento de Justicia entre 100 y 200 de estos casos por mes.

Hasta ahora, NBC News indica que son 300 ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero los que fueron señalados por el Departamento de Justicia. También informó que las razones del intento de desnaturalización no están claras.

Inmigrantes estadounidenses con documentación de la Uscis. Foto: X / @Uscis

Lo que sí se sabe es que el Departamento de Justicia ha instruido a los fiscales que prioricen los procesos de desnaturalización, y ha señalado distintos tipos de casos posibles: desde personas que suponen una amenaza para la seguridad nacional o que han participado en crímenes de guerra o actos de tortura, hasta quienes han cometido fraude contra Medicaid, Medicare o cualquier otra entidad gubernamental.

Son aproximadamente 800.000 las personas que obtienen la ciudadanía estadounidense a través del proceso de naturalización, añade el medio Telemundo.

En octubre 2025, Estados Unidos realizó cambios al examen de ciudadanía que deben hacer los extranjeros para obtener el estatus de ciudadano legal. Entre las medidas, se aumentó el número de preguntas sobre educación cívica e historia estadounidense para los solicitantes que tomen el examen.