Estados Unidos confirmó que rechazará todas las solicitudes de visas a personas que declaren esto en su trámite

El gobierno de Donald Trump puso en marcha una nueva normativa con la que rechazará todas las solicitudes de visas a las personas que declaren que temen persecución en sus países de origen, en un nuevo esfuerzo de Estados Unidos por limitar la cantidad de solicitantes de asilo.

Bajo esta nueva medida en la política migratoria de Trump, si un solicitante de visa declara tener miedo de ser perseguido en su país, las autoridades migratorias estadounidenses le rechazarán el ingreso al país, según CNN.

El gobierno del presidente Trump confirmó esta normativa en un cable enviado esta semana a sus embajadas y consulados alrededor del mundo, añadiendo una nueva capa de restricciones a la inmigración en Estados Unidos.

Según el el Washington Post, que fue el primer medio en informar acerca de esta medida, el cable diplomático fue enviado desde la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio. La misiva indica que, con efecto inmediato, todos los funcionarios consulares “deberán solicitar que todo solicitante de visa de no inmigrante declare que no teme sufrir daños ni malos tratos al regresar a su país de nacionalidad o de residencia habitual anterior, y dejar constancia de la respuesta en las notas del caso”.

Solicitantes de visa para EE.UU. recibirán estas preguntas del gobierno estadounidense

El mismo medio estadounidense agregó que los funcionarios del gobierno estadounidense tendrán la exigencia de realizar estas dos preguntas a los solicitantes:



¿Ha sufrido daños o malos tratos en su país de nacionalidad o en su última residencia habitual?

¿Teme sufrir daños o malos tratos al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?

Visa para ingresar a Estados Unidos. Foto: Embajada de estados Unidos en Uruguay

El cable citado indica específicamente que el entrevistado deberá responder verbalmente "no" a las dos peguntas para que se continúe con la emisión del visado.

Restricciones de Estados Unidos al acceso de extranjeros a visas

Esta nueva disposición es parte del esfuerzo más reciente de la administración de Trump por reducir drásticamente el acceso de extranjeros al asilo en EE.UU.

El medio CNN cita a un portavoz del Departamento de Estado indicando: “Los funcionarios consulares son la primera línea de defensa para la seguridad nacional de EE.UU.”. El mismo funcionario afirmó que el departamento “utiliza todas las herramientas y recursos disponibles para determinar si cada solicitante de visa califica conforme a la ley estadounidense”.

El gobierno de EE.UU. viene de reforzar también los controles sobre quienes solicitan visas de estudiante y, de forma temporal, decidió detener la evaluación de algunos trámites migratorios para asegurarse de que cumplan con las nuevas pautas de verificación de seguridad, de acuerdo con una fuente al tanto del tema y un documento interno, ambos citados por CNN.

Gobierno de Donald Trump añade nuevas medidas para limitar los trámites de visa de Estados Unidos. Foto: Canva.

Además, en enero de 2026, Estados Unidos interrumpió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países.