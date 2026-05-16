El dólar en Uruguay sube por cuarta jornada consecutiva y en la semana aumentó 1,38%, para quedar por encima de los $ 40

El dólar en Uruguay subió ayer por cuarta jornada consecutiva, esta vez 0,56% y se negoció en promedio en $ 40,297. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,25 y $ 40,35 para finalizar en el mínimo, un 0,37% por encima del cierre del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense aumentó 1,38% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo), a diferencia de la semana anterior cuando había caído.

Durante el mes el dólar sube 0,11% y en lo que de 2026 lleva un incremento de 3,22%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 181 transacciones por un monto equivalente a US$ 99 millones, mientras que ayer se operaron US$ 34,5 millones en 69 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos para la compra y 25 centésimos para la venta, cerrando en $ 38,95 y $ 41,55 respectivamente. En la semana, la cotización al público a la compra subió 45 centésimos, al tiempo que a la venta aumentó 55 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 1,70% y cerró en 5,0654 reales. En el mes, el dólar en Brasil aumenta 1,54%, mientras que en 2026 retrocede 7,94%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial tuvo un alza ayer de 0,15% y finalizó en 1.395,35 pesos argentinos. En mayo sube 1,03%, aunque en el año cae 4,39%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer cuatro unidades y cerró en 53 puntos básicos.

Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (son los bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo).

En la semana, el riesgo país bajó 13 unidades, mientras que en el mes cae siete puntos básicos y en lo que va del año retrocede 13 enteros.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,62%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).