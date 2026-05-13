Confirmado y oficial: el IRS dará reembolso de US$ 1.000 a todos los contribuyentes que cumplan este requisito

El gobierno de Estados Unidos ya comenzó a enviar los reembolsos a los contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos dentro de los plazos establecidos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y que reúnen las condiciones para recibir una devolución. En este marco, la agencia federal otorga un pago de hasta US$ 1.000 como ayuda para cubrir el costo de la educación superior en el año fiscal 2025.

Este crédito puede reducir el monto de impuestos adeudados en la declaración fiscal o incluso aumentar el reembolso.

El IRS dará un cheque de hasta US$ 1.000 por este crédito

El beneficio económico en cuestión es el Crédito Tributario de Oportunidad Americana (AOTC, por sus siglas en inglés), que otorga un máximo de US$ 2.500 por estudiante. Sin embargo, La página web del IRS detalla que este crédito es reembolsable solo en un 40 %, por lo que el monto máximo que se puede cobrar a través de un reembolso es de US$ 1.000. Este pago sirve para cubrir gastos educativos, como la matrícula y tarifas de inscripción de una institución de educación superior.

¿A quiénes incluye este beneficio del IRS?

La información del IRS indica que las personas pueden calificar si cumplen estos requisitos, además de poseer un número válido de Seguro Social:



El estudiante debe estar inscripto al menos medio tiempo durante al menos un período académico que comience en 2025 (o durante los primeros 3 meses de 2026 si los gastos calificados fueron pagados en 2025).

El estudiante puede ser el contribuyente, su cónyuge (si presentan una declaración conjunta) o un dependiente reclamado en su declaración de impuestos.

El estudiante elegible debe estar inscrito en una institución educativa calificada.

Su ingreso bruto ajustado modificado debe ser inferior a US$ 90.000 (o US$ 180.000 si presenta una declaración conjunta con su cónyuge).

El estudiante debe estar cursando un programa que conduzca a la obtención de un título u otra credencial educativa reconocida.

El AOTC está disponible únicamente si el estudiante no ha completado los primeros cuatro años de educación postsecundaria . Los años no tienen que ser consecutivos.

. Los años no tienen que ser consecutivos. El AOTC está disponible solo por cuatro años por cada estudiante elegible.

El estudiante no puede haber sido condenado por un delito grave estatal o federal relacionado con la posesión o distribución de sustancias controladas.

Documentos para la declaración de impuestos ante el IRS por ingresos en Estados Unidos. Foto: Canva.

Este crédito educativo puede ser utilizado para pagar lo que el IRS considera gastos educativos calificados. Entre ellos, califican matrículas, tarifas de inscripción y materiales del curso que el estudiante necesite para un programa de estudios. Para estar incluido bajo este beneficio del IRS, el contribuyente, su cónyuge, un dependiente reclamado en la declaración de impuestos o un tercero autorizado deben ser las personas que paguen los gastos educativos.

¿Cómo solicitar el reembolso de US$ 1.000 ante el IRS?

Para recibir un cheque del IRS por este crédito, el contribuyente debe completar el Formulario 8863, “Education Credit”, y adjuntarlo a su Formulario 1040 o 1040-SR, correspondiente a la declaración de impuestos sobre los ingresos en Estados Unidos. Para ser elegible, la ley exige que el estudiante haya recibido el Formulario 1098-T, “Tuition Statement”, emitido por una institución educativa elegible, ya sea nacional o extranjera.

Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Foto: Archivo El Pais

El IRS tiene disponible una herramienta de asistente interactivo de impuestos para que los contribuyentes verifiquen si pueden recibir este crédito.