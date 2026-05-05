¿Dónde está mi reembolso del IRS? Cómo hacer la consulta sobre la devolución de impuestos de Estados Unidos

Una vez cumplido el plazo para que la mayoría de los estadounidenses presenten su declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, muchos contribuyentes esperan por la mejor parte del proceso: recibir un reembolso.

El 15 de abril de 2026 fue la fecha límite principal para presentar declaraciones de impuestos federales sobre la renta. Una vez realizada esta obligación fiscal, el IRS permite consultar si un reembolso está disponible.

Cómo ver dónde está mi reembolso

El IRS comunicó en su página web que la fecha en la que estará disponible el estado del reembolso de un contribuyente depende de cómo hayan sido presentados los impuestos:



Si presentó sus impuestos electrónicamente (e-file) una declaración del año en curso, el estado se podrá ver 24 horas después

Si presentó sus impuestos electrónicamente (e-file) una declaración del año anterior, el estado se podrá ver tres días después

Si la declaración de impuestos se realizó en papel, el estado demorará tres semanas en estar disponible

Cómo consultar el estado del reembolso del IRS

El IRS permite acceder al estado del reembolso del IRS de dos maneras, iniciando sesión y sin hacerlo.

Para averiguarlo con una cuenta del IRS, se puede acceder a através de este enlace para averiguar:



Estado del reembolso

Registros tributarios

Estado de la declaración enmendada

Notificaciones de reembolso por correo electrónico

Página web del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés). Foto: Canva.

Para hacer la consulta sin iniciar sesión en la página del IRS, el usuario deberá acceder a través de este enlace y tener en cuenta esta información de su declaración de impuestos:



La cantidad exacta del reembolso

Número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente del IRS (ITIN, por sus siglas en inglés)

o número de identificación personal del contribuyente del IRS (ITIN, por sus siglas en inglés) Su estado civil para efectos de la declaración

Año tributario

La otra alternativa que existe para averiguar cuándo llega el cheque del IRS es a través de la IRS app.

Cuándo recibo mi reembolso del IRS

El plazo normal para recibir su reembolso depende de cómo haya declarado sus impuestos:



Declaración presentada electrónicamente (e-file): tres semanas a partir de la fecha en que la presentó electrónicamente (e-file)

Declaración presentada por correo: seis semanas o más a partir de la fecha en que recibimos su declaración por correo

Ante cualquier consulta, se puede llamar a la atención telefónica del IRS en su línea automatizada: 800-829-1954

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Archivo El País

¿Qué hago si no presenté mi declaración de impuestos?

La declaración de impuestos ante el IRS sirve para descubrir si deben realizar un pago impositivo al organismo estatal o si les corresponde cobrar un reembolso. Quienes no hagan esta gestión antes de la fecha límite pueden enfrentar consecuencias con el IRS.

El organismo fiscal estadounidense ofrece opciones para evitar el bloqueo de la cuenta bancaria de un contribuyente. Una persona que no haya declarado sus impuestos antes del 15 de abril debe:

