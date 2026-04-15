IRS embarga bienes y cuentas de banco desde este 15 de abril a estos ciudadanos y extranjeros en EE.UU.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confirmó que este miércoles 15 de abril de 2026 finaliza la temporada de impuestos 2026 en el país, y las personas que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma pueden llegar a enfrentar problemas severos con la agencia tributaria estadounidense.

A partir de ahora, el IRS puede llegar a tomar una serie de acciones contra las personas que no presentaron su declaración de impuestos a tiempo.

La agencia primero envía notificaciones oficiales a los deudores, y en caso de no recibir una respuesta, puede activar sus mecanismos de cobro de impuestos. Estos incluyen multas o intereses sobre los impuestos que se deben o incluso un embargo contra los bienes.

Cómo es el proceso de embargo de cuentas bancarias del IRS

La declaración de impuestos ante el IRS sirve para descubrir si deben realizar un pago impositivo al organismo estatal o si les corresponde cobrar un reembolso. Quienes no hagan esta gestión antes de la fecha límite pueden enfrentar consecuencias con el IRS.

Los representantes del IRS suelen enviar una carta oficial con un aviso acerca del incumplimiento de este trámite fiscal o una deuda pendiente. Si una persona no responde a esta notificación del IRS, el organismo estatal puede imponer un embargo sobre los bienes del contribuyente.

Si el IRS emite un embargo a su banco, los fondos en su cuenta están retenidos, y enviados al IRS al cabo de 21 días, afirma el organismo en su página web oficial.

Sello del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) junto a la bandera de Estados Unidos. Foto: Canva.

Qué acción tomar si no realizaste tu declaración de impuestos en fecha

El organismo fiscal estadounidense ofrece opciones para evitar el bloqueo de la cuenta bancaria de un contribuyente. Una persona que no haya declarado sus impuestos antes del 15 de abril debe:



Hacer la declaración de impuestos para no tener que pagar una multa o intereses

Liquidar la deuda tributaria por menos de la cantidad pendiente completa

Responder inmediatamente a los avisos oficiales que reciba por parte del IRS

Solicitar una prórroga

Establecer un plan de pagos en plazos

Edificio del IRS en Estados Unidos. Foto: AARP

De no cumplir con estas obligaciones, un deudor no solo puede sufrir un embargo en sus cuentas bancarias, sino también sobre bienes como su sueldo o propiedades.