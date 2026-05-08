Confirmado: el IRS dará un reembolso de hasta US$ 1.700 a todos los estadounidenses que cumplan este requisito

El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a emitir los reembolsos a los contribuyentes que presentaron la declaración de impuestos en tiempo y forma ante el Servicio de Impuestos Interno (IRS), y califican para una devolución tributaria. En este contexto, la agencia federal brinda un crédito económico de hasta US$ 1.700 para aliviar los bolsillos de ciertas familias incluidas dentro de este beneficio en base a sus ingresos durante el año fiscal 2025.

Si una familia cumple con los criterios necesarios para obtener este crédito, calificará automáticamente para recibir ese dinero del IRS.

IRS entrega un reembolso de hasta US$ 1.700 por un crédito fiscal

La medida responde al Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC, por sus siglas en inglés). Según detalla el gobierno de Estados Unidos, se trata de una ayuda económica dirigida a contribuyentes que declaran a un hijo como dependiente, siempre que este reúna ciertos criterios de elegibilidad. El ACTC es un crédito reembolsable, lo que significa que puede recibirlo como reembolso incluso si no adeuda impuestos.

¿A quiénes incluye el Crédito Tributario Adicional por Hijo?

La información del IRS señala que las personas pueden calificar si tienen hijos que cumplan estos requisitos, además de un número de Seguro Social válido:

Tener menos de 17 años al final del año fiscal.

Ser su hijo, hija, hijastro, menor en acogida elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana, o descendiente de alguno de ellos (por ejemplo, nieto, sobrina o sobrino).

No proporcionar más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal.

Ser declarado como dependiente en su declaración de impuestos.

No presentar una declaración conjunta en el año (o haberla presentado únicamente para reclamar un reembolso de impuestos retenidos o estimados).

Ser ciudadano de Estados Unidos, nacional de Estados Unidos o extranjero residente en Estados Unidos.

Si un contribuyente tiene una obligación menor o nula de pagar impuestos federales sobre la renta, puede calificar para el Crédito Tributario Adicional por Hijo, de hasta US$ 1.700 por cada hijo elegible, dependiendo de sus ingresos. Otro requisito para ser elegible es tener ingresos de al menos US$ 2.500. Los padres y tutores con ingresos más altos pueden ser elegibles para reclamar un crédito parcial.

Página web del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés). Foto: Canva.

¿Cómo solicitar el reembolso de US$ 1.700 ante el IRS?

Para obtener este reembolso de US$ 1.700 del IRS, el primer paso que se debe dar es presentar la declaración de impuestos federales y reclamar el crédito que le corresponde. El sistema calcula los montos automáticamente, y si el contribuyente califica para el ACTC, se le efectuará el pago por depósito en una cuenta bancaria o a través de un cheque enviado a su domicilio, dependiendo de la opción elegida al momento de declarar impuestos, informa Mag, de El Comercio de Perú.

Cómo ver el estado de un reembolso

El IRS permite acceder al estado del reembolso del IRS de dos maneras, iniciando sesión y sin hacerlo. Para averiguarlo con una cuenta del IRS, se puede acceder a través de este enlace para averiguar:

Estado del reembolso

Registros tributarios

Estado de la declaración enmendada

Notificaciones de reembolso por correo electrónico

Para hacer la consulta sin iniciar sesión en la página del IRS, el usuario deberá acceder a través de este enlace y tener en cuenta esta información de su declaración de impuestos:

El IRS ofrece un servicio para ver el estado de los reembolsos luego de presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos. Foto: Canva

La cantidad exacta del reembolso

Número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente del IRS (ITIN, por sus siglas en inglés)

Su estado civil para efectos de la declaración

Año tributario

La otra alternativa que existe para averiguar cuándo llega el cheque del IRS es a través de la IRS app.