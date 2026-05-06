Alerta por el fondo de jubilaciones en Estados Unidos: proponen un tope que evitaría un recorte de beneficios

El futuro del Seguro Social en Estados Unidos volvió a ponerse en el centro del debate con la publicación de un informe reciente que propuso limitar los beneficios anuales a US$ 100.000 con el objetivo de fortalecer el fondo de jubilaciones.

El planteo realizado por el instituto de investigación Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés) surge en un contexto de creciente preocupación. De acuerdo con datos citados por USA Today, el sistema podría enfrentar un déficit en 2032 ya que, si el Congreso no toma una medida, los jubilados estadounidenses verían un recorte cercano al 28% en sus pagos mensuales.

El plan para reformar el Seguro Social de Estados Unidos

El “Límite de Seis Cifras” (SFL, por sus siglas en inglés), como se llama el proyecto, establecería un tope de US$ 100.000 al beneficio total que puede recibir una pareja que se jubile a la Edad Normal de Jubilación (NRA, por sus siglas en inglés) a partir de este año. El SFL se ajustaría según el estado civil y la edad en que se solicite el beneficio, con un límite de US$ 50.000 dólares para un jubilado soltero que comience a partir de la Edad Normal de Jubilación.

Una pareja en la que ambos cónyuges comiencen a cobrar los beneficios a partir de los 70 años enfrentaría un tope de US$ 124.000, incluyendo un crédito por jubilación tardía. En cambio, una pareja en la que ambos cobren a los 62 años tendría un límite de US$ 70.000, en línea con la reducción actuarial del 30 % por retiro anticipado, según el CRFB. En los casos en que las edades de cobro sean diferentes, se aplicaría un límite combinado, indica el SFL.

El organismo impulsor de este plan argumenta que el SFL permitiría:



Cerrar un 20 % de la brecha de solvencia del Seguro Social .

. Eliminar entre una cuarta parte y la mitad de la brecha de solvencia si el SFL se fijara temporalmente en términos nominales y luego se ajusta según el crecimiento de los salarios promedio.

Generar ahorros de entre US$ 100.000 millones y US$ 190.000 millones en una década.

Aumentar la progresividad del sistema, con entre el 60 % y el 90 % de los ahorros provenientes del 20 % de los jubilados con mayores ingresos en 2060.

en 2060. Incrementar los beneficios económicos para el 70% al 80% de los beneficiarios , con aumentos de entre 4% y 25% para el 25% de menores ingresos en 2060.

, con aumentos de entre 4% y 25% para el 25% de menores ingresos en 2060. Impulsar el crecimiento económico al fomentar el ahorro personal y reducir los déficits, con un impacto limitado sobre los incentivos laborales.

Críticas al Límite de Seis Cifras para el Seguro Social

La propuesta generó críticas de inmediato en Estados Unidos. Organizaciones que defienden a los jubilados consideran, según USA Today, que cualquier límite o recorte al Seguro Social puede sentar un precedente peligroso.

Tarjeta de Seguro Social con billetes de dólar. Foto: Grok

Otra preocupación en torno al SFL es respecto a la equidad del sistema, según Economic Times. El Seguro Social ha operado por años bajo un modelo de contribuciones en el que cada persona aporta en base a sus ingresos. Este límite implica una desconexión entre los aportes y beneficios. Para algunos, esto marcaría un cambio hacia un sistema de redistribución más que de seguridad social.

También existe cierta inquietud respecto a la suficiencia del programa, puesto que el límite de beneficios al Seguro Social apunta a beneficiarios de altos ingresos hoy, pero con la inflación, lo que se considera "altos ingresos" podría cambiar radicalmente en el futuro.

Propuestas alternativas para reformar el Seguro Social

Expertos coinciden en que existen múltiples alternativas para cerrar la brecha de financiamiento del Seguro Social. Alicia Munnell, asesora del Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College, le afirmó a USA Today que resolver el problema “no es difícil” desde el punto de vista técnico, aunque sí requiere voluntad política.

La seguridad social en Estados Undidos enfrenta una brecha de solvencia que implicaría recortes para los beneficiarios a partir de 2032. Foto: Archivo El País

Algunas de las propuestas más populares, según detalla USA Today, son:

