Trump promociona "fantásticos acuerdos comerciales" con China luego de su visita a Beijing, pero los detalles son escasos

El presidente Donald Trump partió de Pekín el pasado viernes, promocionando acuerdos comerciales para la venta de aviones, productos agrícolas y otros productos estadounidenses, el resultado más destacado de su cumbre de dos días con Xi Jinping, el máximo líder de China.

Trump y sus asesores afirmaron que China había acordado comprar 200 aviones Boeing, con la posibilidad de vender más, y más de 10.000 millones de dólares en productos agrícolas, así como energía y dispositivos médicos. Sin embargo, se dieron a conocer pocos detalles y los funcionarios chinos se mostraron discretos públicamente sobre los compromisos.

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, Trump afirmó que ambas partes no discutieron los aranceles estadounidenses a las importaciones procedentes de China. Añadió que sí se había hablado de la venta de chips avanzados fabricados por empresas como Nvidia, y que los países realizarían un importante intercambio comercial.

"Nuestros agricultores estarán muy contentos", concluyó.

La visita de Trump esta semana, la primera en casi una década, fue seguida de cerca como un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y China. Ambos países son rivales geopolíticos, pero mantienen una estrecha relación a través de una de las relaciones comerciales más rentables del mundo, con cientos de miles de millones de dólares en bienes y servicios que cambian de manos cada año.

Trump ha criticado durante mucho tiempo lo que él llama prácticas comerciales chinas desleales, presionando a Pekín para que compre más productos estadounidenses y mostrando apertura a la inversión china. Pero incluso si Pekín aprueba acuerdos que permitan a Trump proclamar la victoria y reforzar su reputación como negociador, es poco probable que alteren la trayectoria de una relación cada vez más conflictiva.

Aun así, Trump se mostró optimista tanto sobre la relación como sobre los acuerdos alcanzados durante la visita. Durante un té con Xi en un jardín de Pekín el viernes, Trump la calificó de "una visita increíble".

"Creo que ha traído muchas cosas buenas", dijo Trump. "Hemos logrado acuerdos comerciales fantásticos, realmente para ambos países".

Los funcionarios chinos adoptaron un tono más cauto. Al preguntársele si China había acordado comprar más aviones Boeing o productos agrícolas estadounidenses, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, no confirmó ningún detalle. Afirmó que Pekín estaba dispuesto a colaborar con Estados Unidos “para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado”.

Un funcionario de Boeing remitió la solicitud de comentarios a la Casa Blanca.

Stephen Olson, exnegociador comercial estadounidense, declaró que “no se esperaban grandes avances, ni se lograron, pero ambos países obtuvieron lo que necesitaban de esta cumbre: un poco más de estabilidad”.

Ambas partes lograron sus objetivos. Trump salió con acuerdos que podía presentar como “victorias” económicas, mientras que Xi aprovechó la reunión para presentar a China “como un competidor de pleno derecho para Estados Unidos, un país que no necesita doblegarse ante las exigencias estadounidenses”, dijo Olson.

Funcionarios estadounidenses anunciaron el viernes que comenzarían a establecer una nueva

“Junta de Comercio” para supervisar el comercio, un acuerdo que implicaría que ambos países redujeran los aranceles sobre productos por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, declaró el viernes en una

entrevista con Bloomberg News que la administración estaba intentando orientar el comercio con China hacia "los productos que nos interesa vender".

Greer afirmó que esperaba que China accediera a comprar más productos agrícolas estadounidenses, además del acuerdo trienal vigente para la compra anual de 25 millones de toneladas métricas de soja. Pekín también renovó las licencias de exportación para que algunos mataderos estadounidenses pudieran vender carne de res estadounidense en China.

Muchos legisladores y funcionarios estadounidenses, incluido Greer, han instado a que el comercio con China se centre en sectores menos sensibles que no contribuyan al desarrollo de las capacidades tecnológicas o militares de China.

"Ya estamos viendo que empiezan a cumplir algunas de sus promesas", declaró Greer.

Los funcionarios no han especificado qué concesiones, si las hubo, ofreció Estados Unidos a cambio de las compras prometidas. Al preguntársele si la administración Trump aún podría aumentar los aranceles a China, Greer indicó que ambas partes habían acordado que habría "un cierto nivel de arancel", aunque se negó a dar más detalles.

Para reemplazar los aranceles globales anulados por la Corte Suprema en febrero, la administración Trump ha iniciado dos investigaciones comerciales que se espera resulten en nuevos aranceles a China y a docenas de otros países este verano.

“Los chinos analizarán nuestras acciones en comparación con los acuerdos que hemos tenido en el pasado sobre ciertos niveles arancelarios, y tendremos que intentar gestionar la situación”, dijo Greer.

Añadió que ambas partes parecían dispuestas a extender un acuerdo sobre tierras raras, que garantiza la continuidad de las exportaciones chinas de estos minerales y que expira a finales de este año.

Greer también expresó su profunda preocupación por las nuevas regulaciones chinas que permiten al gobierno sancionar a las empresas extranjeras por trasladar sus cadenas de suministro fuera de China. “Estamos tratando de gestionar las diferencias en lugar de agravarlas”, afirmó.

Trump no aclaró el viernes qué se había discutido exactamente entre ambos países sobre el futuro de los chips de inteligencia artificial de Nvidia. Cuando Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se unió a última hora al grupo de líderes empresariales estadounidenses que viajaban a Pekín a principios de esta semana, se desataron especulaciones sobre posibles avances en las ventas de la compañía en China, estancadas desde hace tiempo.

Aunque en diciembre Trump dio luz verde a la venta a China de uno de los chips más potentes de Nvidia, el H200, el gobierno chino no ha aprobado ninguna venta desde entonces. En cambio, Pekín ha alentado a las empresas tecnológicas chinas a comprar chips fabricados en el país por compañías como Huawei.

Greer declaró el viernes que la decisión de comprar los chips sería "una decisión soberana de China". A bordo del Air Force One, Trump afirmó que el tema "surgió, y creo que podría haber alguna novedad al respecto".

-Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.