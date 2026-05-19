La popularidad de Trump cae en picada en medio de una guerra impopular y complica las perspectivas republicanas

Según una encuesta del New York Times/Siena, la mayoría de los votantes cree que el presidente Donald Trump tomó la decisión equivocada de ir a la guerra con Irán, lo que deja al Partido Republicano en una situación política precaria de cara a las elecciones de mitad de mandato, a medida que su índice de aprobación cae y aumentan las preocupaciones económicas.

La mayoría de los votantes afirmó que la guerra no justificaba los costes y mantuvo una visión profundamente pesimista sobre la economía.

El índice de aprobación de Trump, un indicador histórico clave para predecir el desempeño del partido de un presidente en unas elecciones, ha caído a su nivel más bajo en un segundo mandato, según las encuestas del Times/Siena, situándose en el 37%, en medio del profundamente impopular conflicto de Oriente Medio.

Casi dos tercios de los votantes afirmaron que ir a la guerra había sido una decisión equivocada, incluyendo a casi tres cuartas partes de los independientes, un grupo políticamente crucial. Menos de una cuarta parte del total de votantes consideró que el conflicto había valido la pena.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. Foto: AFP

Los republicanos aprobaron en general la gestión de Trump y la guerra. Sin embargo, la mayoría de los demás votantes mostraron un profundo escepticismo sobre su liderazgo en otros temas clave, como la economía y el costo de vida. El 64% de los votantes desaprobó su gestión de la economía, un punto fuerte para él, y la mayoría expresó opiniones negativas sobre cómo estaba manejando el costo de vida, la inmigración y el conflicto israelí-palestino.

Los votantes independientes, en particular, se han mostrado más descontentos con Trump. El 69% desaprobó su gestión, frente al 62% registrado en una encuesta del Times/Siena en enero. El 47% de los independientes afirmó que sus políticas les habían perjudicado, en comparación con el 41% en otoño de 2025.

En general, el 44% de los votantes afirmó que las políticas de Trump les habían perjudicado personalmente, frente al 36% en otoño.

“No está cumpliendo lo que prometió”, dijo Brent Klein Jr., un republicano que votó por Trump en 2020 y 2024. “Esa es mi mayor frustración con él”.

Los líderes republicanos aún conservan algunas ventajas electorales. El partido ha obtenido una ventaja estructural en el mapa de la Cámara de Representantes gracias a su iniciativa para rediseñar los distritos electorales en estados tradicionalmente republicanos, lo que le ha reportado al Partido Republicano una ventaja de entre 6 y 10 distritos recientemente favorables.

Y si bien el panorama político ha empeorado para el presidente y su partido, los demócratas aún no han logrado convencer a los votantes de que ofrecen una alternativa atractiva. La encuesta indicó que los demócratas no han mejorado su imagen política, incluso después de más de un año intentando demostrar que comprenden las preocupaciones de los votantes y que pueden hacerle frente a Trump.

Los iraníes ondean banderas nacionales junto a un monumento improvisado en la Plaza de la Revolución de Teherán Foto: AFP

Tan solo el 26% de los votantes afirmó estar satisfecho con el Partido Demócrata.

El descontento incluye a un número significativo de demócratas que expresaron reservas sobre su propio partido. El 44% de los demócratas se declararon insatisfechos, mientras que solo el 23% de los republicanos dijeron lo mismo sobre su partido.

Sin embargo, mientras ambos partidos se movilizan para unas costosas y reñidas contiendas de mitad de mandato, la encuesta sugiere que los candidatos republicanos llegan a las elecciones generales con claras desventajas políticas.

En una pregunta hipotética sobre las elecciones de mitad de mandato de este año, los demócratas tenían una ventaja de 10 puntos porcentuales entre los votantes registrados: el 50% afirmó que apoyaría al candidato del partido si las elecciones se celebraran hoy, mientras que el 39% dijo que apoyaría al republicano. La ventaja demócrata entre los votantes independientes era de 18 puntos, aunque el 16% se negó a elegir un partido preferido.

Aunque muchos estadounidenses aún no se han involucrado por completo en las elecciones de mitad de mandato, los primeros indicios apuntan a un mayor entusiasmo entre los votantes demócratas. Los demócratas tenían 8 puntos porcentuales más de probabilidades de afirmar que estaban "casi seguros" de que votarían.

Una gran imagen del presidente estadounidense Donald Trump cuelga del Departamento de Justicia. Foto: AFP

Ante el estancamiento de las conversaciones de paz con Irán y el continuo aumento de los precios de la energía debido al cierre del estrecho de Ormuz, existe poco apoyo público para que Trump reanude las operaciones militares contra el país. La mayoría de los votantes, el 52%, afirmó que no debería hacerlo si no se alcanza pronto un acuerdo para poner fin al programa nuclear iraní.

Mientras los legisladores en el Capitolio debaten las facultades del Congreso para declarar la guerra, el 63% de los votantes, incluido el 27% de los republicanos, afirmó que el presidente no debería poder usar la fuerza militar sin la aprobación del Congreso.

Aun así, la gran mayoría de los partidarios más fieles del presidente apoya la guerra con Irán y desea que continúe. El 70% de los republicanos opinaba que las operaciones militares deberían reanudarse si no se llegaba a un acuerdo, y el 73% esperaba que la guerra lograra eliminar el programa nuclear iraní.

Las perspectivas económicas se han ensombrecido desde que Trump comenzó a bombardear Irán a finales de febrero. Desde el inicio de la guerra, el precio promedio del galón de gasolina se ha disparado a más de 4,50 dólares, según la AAA. En las últimas semanas, varios indicadores económicos, como la confianza del consumidor, los precios y la deuda de los hogares, han empeorado.

Los resultados de la encuesta reflejan una creciente inquietud financiera en todo el país. El porcentaje de votantes que califican la economía como "mala" ha aumentado 11 puntos porcentuales desde enero, llegando a casi la mitad de los votantes que le otorgan la peor calificación. Incluso entre los republicanos, la opinión estaba dividida casi por igual, con aproximadamente la mitad afirmando que la economía era regular o mala.

Los precios del combustible se muestran en una gasolinera de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

El porcentaje de votantes que consideraban que el país iba por buen camino cayó 5 puntos, del 37% en enero al 32% en la última encuesta. Este descenso se debió principalmente a una caída de 12 puntos entre los republicanos.

La aprobación del presidente en materia económica también ha disminuido notablemente desde principios de año.

Solo el 28% de los votantes encuestados creía que había gestionado bien el tema del coste de la vida, lo que supone un descenso de 6 puntos respecto a enero.

Entre los republicanos, se registró un descenso de 14 puntos desde enero.

El tema que más favorece a Trump sigue siendo la inmigración, en la que su índice de aprobación se ha mantenido prácticamente estable en el 41%.

“Básicamente, lo único que puedo decir que está haciendo bien es endurecer las medidas contra la inmigración ilegal”, dijo Ronald Marsh, de 66 años, profesor jubilado de informática en Grand Forks, Dakota del Norte, quien votó por Trump tres veces. “Pero prácticamente todo lo demás, a estas alturas, es cuestionable”. Lisa Lerer, Ruth Igielnik y Camille Baker -The New York Times