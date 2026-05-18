Trump advierte que “no quedará nada de Irán” si no acepta un acuerdo y presiona para la apertura de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió ayer domingo que “no quedará nada” de Irán si no firma un acuerdo de paz con Estados Unidos, mientras se estacan las negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra. Washington, enzarzado en un conflicto con Teherán desde el 28 de febrero, tiene dificultades para poner fin a una guerra que ha sacudido Oriente Medio y ha disparado los precios de la energía. Irán, por su parte, dijo que actuará en forma “contundente” de considerarlo necesario.

“Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, escribió Trump en Truth Social. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!”, añadió. Irán ha bloqueado el paso por el estrecho de Ormuz, por el que antes del conflicto transitaba el 20 % del petróleo mundial, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano. Teherán, principal apoyo del grupo terrorista libanés Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en el Líbano para firmar la paz con Trump.

Por su parte, Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra, como condiciones para avanzar en negociaciones de paz, según informó ayer la agencia iraní Fars. Según el medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Además, Fars reportó que Washington no pagará ningún tipo de indemnización o compensación a Irán por los daños de guerra ni desbloqueará siquiera el 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero, como exige Teherán. Asimismo, indicó que EE.UU. condiciona el cese de la guerra en todos los frentes al desarrollo de las negociaciones con Irán.

Un militar iraní (C) instruye a mujeres sobre cómo usar un arma en un puesto en Teherán. Foto: AFP

Las Fuerzas Armadas de Irán también advirtieron ayer domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”, incluidos escenarios “sorpresivos y devastadores”, tras nuevas amenazas de Trump.

De su lado, el republicano dijo el sábado que Irán “la va a pasar muy mal” si no alcanza un acuerdo con Washington y, horas después, difundió en su cuenta de Truth Social un video en el que simuló el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense y comentó: “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”.

Las negociaciones entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, permanecen bloqueadas tras el rechazo estadounidense a la última propuesta iraní, calificada por Trump como un “pedazo de basura”.

Por ahora sigue vigente el alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril, aunque Trump dijo hace una semana que la tregua era “increíblemente frágil”, mientras ambas partes mantienen su bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Por otra parte, Irán entregó un nuevo paquete de propuestas al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante su visita oficial a Teherán, en el marco de los esfuerzos de Islamabad para reactivar las negociaciones estancadas entre la República Islámica y EE.UU., según informaron medios iraníes ayer.

El medio Iran Nuances reportó que la propuesta iraní es una combinación del plan de 14 puntos presentado por Teherán la semana pasada y las condiciones planteadas recientemente por Estados Unidos, y que fue entregada a Naqvi, quien llegó el sábado de visita a la capital iraní.

El ministro paquistaní del Interior se reunió ayer con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien fue jefe negociador de Irán en las negociaciones directas de paz con EE.UU., celebradas el 11 y 12 de abril en Islamabad.

Central nuclear de Barakah en el oeste de Al Dhafra, en Emiratos Árabes. Foto: AFP

Central nuclear

Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos ayer, informaron las autoridades. Si bien no hubo fuga de radioactividad ni heridos, el hecho alarmó a las autoridades del país y advirtió de los riesgos que esto significa de repetirse un hecho similar.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que el dron que alcanzó la instalación de energía es uno de los tres aparatos que entraron “desde la frontera occidental”. El proyectil impactó “en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la zona de Al Dhafra”.

“Se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen de los ataques, y se darán a conocer novedades una vez concluidas las investigaciones”, añadió el Ministerio.

En Irak hay grupos armados respaldados por Irán equipados con drones, y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también poseen drones de combate.

Emiratos condenó enérgicamente el ataque y reafirmó que “constituye una peligrosa escalada”. Arabia Saudita también condenó el ataque y afirmó que constituye “una amenaza para la estabilidad de la región”. La central entró en servicio en 2020 y se encuentra a 200 kilómetros al oeste de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, cerca de la frontera con Arabia Saudita y Catar. Suministra hasta una cuarta parte de las necesidades eléctricas de este país rico en petróleo, informó en 2024 la empresa estatal Emirates Nuclear Energy Company.

Emiratos Árabes fue el segundo país de la región en construir una central nuclear, después de Irán, y el primero en el mundo árabe.

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Foto: EFE

Amenazas

Trump amenazó con aniquilar a Irán, mientras que un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes.

“(Trump) debería saber que si [...] Irán es agredido de nuevo, el ejército de su país se verá confrontados a escenarios inéditos y ofensivos”, dijo el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi.