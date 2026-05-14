Con Donald Trump de visita oficial en China, la guerra en Oriente Medio se prolonga sin visos de terminar

Mientras el presidente Donald Trump llegaba a China el miércoles, las negociaciones estadounidenses para poner fin al conflicto en Oriente Medio se habían estancado, y los objetivos militares estadounidenses e israelíes en la guerra parecían estar fuera de su alcance.

“Tenemos a Irán bajo control”, dijo Trump a los periodistas en Washington el martes, reiterando la amenaza de diezmar a Irán a menos que sus líderes lleguen a un acuerdo sobre el programa nuclear del país.

Sin embargo, las conversaciones parecen estar estancadas, ya que los dos países no logran ponerse de acuerdo sobre las limitaciones al enriquecimiento nuclear de Irán.

El presidente también pareció restar importancia al creciente impacto económico del conflicto, mientras el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán sacude los mercados energéticos mundiales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), es recibido por el vicepresidente de China, Han Zheng, en Pekín. Foto: AFP

“Lo único que me importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener armas nucleares”, dijo Trump el martes. “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie”.

Los medios estatales iraníes informaron esta semana que, en respuesta a una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, Irán exigió que Estados Unidos reconociera su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, levantara las sanciones y pagara reparaciones de guerra. Trump calificó la respuesta iraní de «TOTALMENTE INACEPTABLE».

Los expertos en Irán afirman que esas exigencias sugieren que los líderes clericales del país se sienten envalentonados, creyendo que han prevalecido en la guerra al sobrevivir a un intento estadounidense-israelí de derrocarlos.

Desde que ambas partes acordaron un alto el fuego el mes pasado, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes en un intento por obligar a Irán a ceder el control del estrecho de Ormuz, por donde antes transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo. Sin embargo, esto parece haber tenido poco éxito a la hora de presionar a Irán en las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Foto: AFP

Y si bien Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han afirmado que las capacidades militares de Irán han quedado diezmadas durante la guerra, las agencias de inteligencia estadounidenses han presentado en privado una imagen muy diferente.

Según las evaluaciones, Irán conserva aproximadamente el 70% de su arsenal de misiles anterior a la guerra. También señalan que, a pesar de los intensos bombardeos estadounidenses e israelíes, Irán ha restablecido el acceso a la mayoría de las bases de misiles que mantiene a lo largo del estrecho de Ormuz y aún conserva cerca del 70% de sus lanzadores móviles.

A finales de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán, desencadenando una guerra que rápidamente se extendió por gran parte de Oriente Medio. Irán respondió lanzando andanadas de misiles balísticos y drones contra Israel y a través del Golfo Pérsico, lo que provocó la intervención de muchos de los aliados árabes de Estados Unidos.

Una mujer cruza una calle frente a valla publicitaria que representa el estrecho de Ormuz, en Teherán. Foto: AFP

Poco después del estallido de la guerra, Líbano se convirtió en otro frente del conflicto cuando el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, comenzó a lanzar cohetes contra Israel. La administración Trump declaró nominalmente un alto el fuego en Líbano, una de las exigencias de Irán para una tregua más amplia, pero los intensos combates entre Israel y Hezbolá han continuado en gran medida.

El miércoles, al menos 12 personas, entre ellas una madre y sus dos hijos, murieron en el sur del Líbano en una serie de ataques aéreos israelíes contra vehículos, según informó el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre los ataques.

Asimismo, el miércoles, el ejército israelí declaró que había atacado depósitos de armas y lanzacohetes de Hezbolá en el sur del Líbano, donde las tropas israelíes aún ocupan una amplia zona de la región. Los combatientes de Hezbolá han intensificado sus ataques contra soldados israelíes en el sur del país con drones de fibra óptica de bajo costo. Aaron Boxerman / The New York Times