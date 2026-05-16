Israel ataca en Gaza al jefe militar de Hamás, uno de los principales ideólogos de la masacre del 7 de octubre

El ejército de Israel anunció ayer viernes que llevó a cabo un ataque en Gaza dirigido contra Ezzedine Al Haddad, el jefe del brazo armado de la organización terrorista Hamás.

“Por instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las FDI (el ejército israelí) han llevado a cabo un ataque en Gaza contra el architerrorista Ezzedine Al Haddad, comandante del ala militar de Hamás y uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre” de 2023, indica un comunicado emitido por la oficina del ministro de Defensa. “Al Haddad fue responsable del asesinato, secuestro y daños infligidos a miles de civiles israelíes y soldados de las FDI”, Fuerzas de Defensa de Israel, añade el comunicado castrense.

“Mantuvo a nuestros rehenes en un cautiverio brutal, orquestó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a aplicar el acuerdo promovido por el presidente estadounidense Donald Trump para el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza”, concluye.

Según informó anoche el Hospital Shifa de la capital de la Franja de Gaza, al menos siete personas murieron en el ataque del Ejército de Israel contra Al Haddad.

Palestinos desplazados instalaron sus tiendas de campaña y refugios entre los escombros de los edificios destruidos. Foto: AFP

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas israelíes aseguraron que aún estaban esperando información sobre los resultados del ataque, por lo que aún no se conoce si Al Haddad es una de los muertos del bombardeo.

Según el diario The Times of Israel, el ministro Katz comunicó a la familia de la exrehén Liri Albag los ataques de ayer, ya que la joven (que regresó con vida a Israel) permaneció secuestrada en la capital gazatí cuando Al Haddad comandaba la brigada de ciudad de Gaza de Al Qassam.

Control en Gaza

El primer ministro Netanyahu afirma que sus tropas controlan ahora 60% de la Franja de Gaza. “En los últimos dos años hemos demostrado al mundo entero las poderosas fuerzas que hay en nuestro pueblo, en nuestro Estado, en nuestro ejército y en nuestro patrimonio”, declaró Netanyahu el jueves en un acto con motivo del Día de Jerusalén.

“Hemos traído de vuelta a casa a todos nuestros rehenes, hasta el último”, añadió, refiriéndose a uno de los principales objetivos declarados de la guerra contra Hamás en Gaza. “Hubo quienes dijeron: ¡váyanse, váyanse! No nos fuimos. Hoy controlamos el 60%; mañana ya veremos”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en ceremonia anual en la víspera del Día del Recuerdo de Israel. Foto: AFP

Según los términos del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, en vigor desde octubre, las fuerzas israelíes debían retirarse hasta detrás de una llamada “Línea Amarilla” en Gaza, lo que dejaba bajo su control más del 50% del territorio palestino.

Varios medios informaron recientemente que las tropas israelíes avanzan hacia una nueva “Línea Naranja”. Las declaraciones de Netanyahu parecen ir en este sentido.

La primera fase de la tregua permitió la liberación de los últimos rehenes capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenaron la guerra en Gaza, a cambio de palestinos detenidos por Israel.

La segunda fase aborda el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí de la Franja de Gaza.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

Elecciones palestinas

En tanto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás (90), prometió esta semana seguir adelante con las reformas dentro de esa institución y anunció que está preparado para celebrar las elecciones presidenciales y parlamentarias largamente postergadas.

El partido de Abás, Fatah, inició una conferencia de tres días para elegir un nuevo comité central, su máximo órgano de conducción, por primera vez en 10 años.

De acuerdo con la agencia palestina de noticias WAFA, la conferencia reeligió a Abás en la conducción de Fatah, cargo que le permite seguir presidiendo el comité central del partido. El secretario general del comité central, Jibril Rajoub, y el vice líder de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, figuraban entre los posibles aspirantes al máximo cargo partidario. AFP, EFE

El presidente palestino Mahmud Abbas emite su voto en las elecciones municipales de Ramala. Fotos: AFP

220 miembros de Hezbolá muertos

El Ejército de Israel dijo ayer viernes que sus ataques han matado a más de 220 miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá en el sur del Líbano durante la última semana.

“Llevaban a cabo ataques de avanzada contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”, dice el Ejército israelí en un comunicado.

La información, que resume las operaciones de las fuerzas armadas durante la última semana, advierte también que los soldados atacaron más de 440 objetivos de Hezbolá. “A lo largo del día, las FDI han atacado varias infraestructuras en la zona de Tiro del sur del Líbano”, continúa. Previamente, las fuerzas armadas ordenaron la evacuación de áreas junto a la histórica ciudad de Tiro. Las fuerzas armadas mantienen una invasión en un perímetro de unos 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés para acabar con la presencia de Hezbolá en el área.