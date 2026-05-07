Trump cree “muy posible” acuerdo de paz con Irán, aunque mantiene amenazas; las próximas 48 horas serán clave

El presidente estadounidense Donald Trump consideró ayer miércoles “muy posible” un acuerdo de paz con Irán, pero mantuvo la amenaza de reanudar los bombardeos.

“Hemos tenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas, y es muy posible que logremos un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. El presidente republicano ya había mostrado una postura conciliadora a primera hora del día.

“Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria ‘Furia Épica’ llegará a su fin”, afirmó Trump en Truth Social. Pero si los iraníes no llegan a un acuerdo, “los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes”, advirtió, en referencia a la campaña llevada a cabo desde el 28 de febrero hasta el alto el fuego del 8 de abril.

“Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá”, dijo Trump en el Despacho Oval, insistiendo en el mensaje que dio horas antes.

Un hombre pasa junto a una pancarta del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán. Foto: AFP

“Hemos ganado”

El presidente volvió a afirmar nuevamente que Irán quiere “llegar a un acuerdo” y que la campaña militar estadounidense ha sido un éxito porque ha diezmado los activos militares iraníes. “Creo que hemos ganado”, aseveró el mandatario.

El principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos busca forzar la “rendición” del régimen iraní mediante “un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática”, con el fin de “destruir la cohesión del país”.

Pero la República Islámica evitó dar un portazo, y el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghai, afirmó que “Irán sigue examinando el plan y la propuesta estadounidense”.

Trump había anunciado el martes una pausa en la operación militar estadounidense para guiar a barcos comerciales varados a través del estrecho de Ormuz, iniciada el día anterior, alegando que había una oportunidad de cerrar un acuerdo para terminar la guerra.

Grupo de Ataque de Portaaviones de la Armada francesa transita por el Canal de Suez. Foto: AFP

Irán mantiene bloqueado este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos desde el inicio de la guerra. Estados Unidos mantuvo el bloqueo de los puertos iraníes lanzado el 13 de abril, y el Pentágono anunció ayer miércoles que un petrolero iraní que intentaba romperlo había sido neutralizado por un disparo a su timón.

Por otra parte, el portaaviones Charles de Gaulle va a preposicionarse en la región del Golfo Pérsico, según las autoridades francesas, en momentos en que la coalición formada por el Reino Unido y Francia está lista para asegurar el estrecho de Ormuz tras un eventual acuerdo.

Las palabras de Trump coinciden con informaciones publicadas ayer por el portal Axios, que asegura que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos clave de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de la república islámica.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al Aeropuerto Internacional de Ocala, en Florida. Foto: AFP

“Esperanzas”

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país acogió el 11 de abril negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos que hasta ahora no habían tenido continuidad, dijo tener “esperanzas” de que “la dinámica actual desemboque en un acuerdo duradero”.

Israel, sin embargo, está “preparado para todos los escenarios” frente a Irán, advirtió el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Y el ejército israelí está listo para reanudar una operación “firme y poderosa”, aseguró.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, afirmó al término de una visita a China que Irán cuenta con Pekín -principal comprador de su petróleo- para establecer “un nuevo marco regional de posguerra que pueda equilibrar el desarrollo y la seguridad”.

Su homólogo chino, Wang Yi, reclamó un cese “completo” de las hostilidades y llamó a Estados Unidos e Irán a reabrir “lo más rápido posible” el estrecho de Ormuz.

Una mujer cruza una calle frente a valla publicitaria que representa el estrecho de Ormuz, en Teherán. Foto: AFP

Petróleo hasta el 4 de julio

En medio de los intentos pro ponerle fin a la guerra en Medio Oriente, los inventarios de crudo y combustibles de Estados Unidos podrían llegar a niveles críticos hacia el 4 de julio, según advirtió Jeff Currie, analista de la firma de capital privado Carlyle.

En declaraciones al portal Bloomberg, Currie alertó que Estados Unidos se encuentra en un déficit energético, a medida que las reservas se van agotando, que aún no alcanza a llegar a una escasez. “Nunca he visto algo así”, señaló el analista.

Currie identificó al diésel, el combustible de aviación y el gas licuado del petróleo como los productos más vulnerables, con inventarios de diésel ya un 11% por debajo del promedio de cinco años, en parte porque los crudos del Medio Oriente -hoy en el centro del conflicto- son históricamente ricos en ese tipo de destilado.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó ayer que los inventarios comerciales de petróleo crudo -excluyendo los de la Reserva Estratégica de Petróleo- cayeron 2,3 millones de barriles respecto a la semana anterior, situándose en 457,2 millones de barriles, un nivel cercano al promedio de los últimos cinco años.

Ayer el barril de petróleo bajó ante por la expectativa de que se llegue a un acuerdo para el fin de la guerra. EFE, AFP

Un buque navega junto a tanques de almacenamiento de petróleo en una refinería de petróleo en Yokohama Foto: AFP

“Le guste o no, Irán no tendrá arma nuclear”

El presidente Donald Trump acusó de nuevo ayer miércoles al papa León XIV de querer que Irán cuente con un arma nuclear, e insistió, en vísperas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite el Vaticano, en que eso no puede ocurrir aunque no sea del agrado del pontífice. “En lo que respecta al papa, es muy sencillo; le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden”, dijo el mandatario.