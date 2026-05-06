Entre tensiones bilaterales y la "buena química" personal: Lula viaja a EE.UU. para reunirse con Trump

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará esta semana a Washington para una visita oficial a Donald Trump, en medio de tensiones con Estados Unidos.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, en declaraciones a periodistas en San Pablo, dijo confiar en que, con esa visita, “se pueda fortalecer la buena química” que hubo en los encuentros anteriores entre Lula y Trump “en beneficio de dos grandes países, dos grandes democracias de Occidente”.

La visita de Lula a Washington se realizará mañana jueves. El viaje tendrá lugar en momentos de tensiones diplomáticas entre ambos países, que se agravaron la última semana con la expulsión de Estados Unidos de un policía brasileño destacado en Miami, acusado por Washington de maniobras irregulares para arrestar al exdirector de Inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro, condenado por el golpe de Estado y quien huyó a Florida.

El Gobierno brasileño respondió a esa medida con la retirada de las credenciales a un agente estadounidense destacado en Brasilia y con una protesta formal.

La visita de Lula a Estados Unidos estaba inicialmente prevista para el pasado marzo. Ese mes ocurrió otro roce entre ambos países: Brasil denegó el visado a un consejero de Trump que pretendía visitar en prisión a Bolsonaro. En medio de esos episodios, Lula ha aumentado sus críticas hacia la política exterior Trump. EFE