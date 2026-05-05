En defensa del multilateralismo y con renovado apoyo a Ucrania, Europa refuerza frente común ante Trump y Putin

La Comunidad Política Europea (CPE), que integra a casi medio de centenar de países del continente, analizó ayer lunes en su VIII cumbre las guerras en Ucrania y Medio Oriente, y envió mensajes a los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

“La forma europea de hacer las cosas a través de la diplomacia, el multilateralismo y el respeto de derecho internacional produce resultados”, proclamó António Costa, presidente del Consejo Europeo, al término de la cumbre en Armenia.

La Unión Europea (UE) y la otra veintena de países que acudieron al foro defendieron el creciente alineamiento con Canadá, cuyo primer ministro, Mark Carney, es el primer dirigente no europeo en participar en una reunión de la CPE. “Somos los más europeos de los países no europeos”, señaló.

“La cumbre de la paz”, así la llamó Costa, en alusión a la normalización entre Armenia y sus hasta hace poco enemigos acérrimos, Azerbaiyán y Turquía, cuyos presidente y vicepresidente participaron en la reunión. Costa destacó que esa paz fue fruto de “valientes decisiones políticas y un paciente esfuerzo diplomático”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en cumbre de la Comunidad Política Europea. Foto: AFP

Lo ocurrido en el Cáucaso “es una historia de paz en Europa. En un mundo donde parece dominar la escalada y la guerra, es algo que hay que celebrar”, dijo, acompañado del primer ministro armenio, Nikol Pashinián. Por ello, afirmó, “en el actual contexto geopolítico está cada vez más claro que nuestro continente necesita una visión de la seguridad de 360 grados” en la que hay que contar con países no europeos.

El conflicto en Medio Oriente es un “crudo recuerdo de que una guerra en la frontera con Europa tiene un impacto directo en la seguridad común, en nuestro suministro energético y en nuestra economía”, señaló.

Mientras, destacó que “Canadá es un campeón del multilateralismo con las Naciones Unidas en su corazón”, que quiere construir con Bruselas “un orden internacional basado en principios y anclado en el derecho internacional y humanitario”.

“¡Bienvenido Mark! (...), aquí estás entre amigos”, dijo Costa, quien añadió: “La participación de Carney es políticamente muy significativa. Es un reflejo del fuerte y creciente alineamiento de Europa y Canadá”.

Por su parte, Carney destacó que “la nostalgia no es una estrategia”, pero aseguró que tampoco cree que la comunidad internacional esté condenada a someterse a “un mundo más transaccional, insular y brutal”.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España.

Foto: AFP

“Es mi firme opinión de que el orden internacional será reconstruido, pero será reconstruido desde Europa”, afirmó el primer ministro canadiense.

Aseguró que la independencia estratégica no se limita a alimentos, energía y defensa, sino que también debe incluir semiconductores, soberanía digital, minerales críticos, vacunas y sistemas de pago independientes.

En medio de la reducción de la dependencia europea de los hidrocarburos rusos, recordó que Canadá es el tercer mayor productor de petróleo y el cuarto de gas natural, y que ambas economías son “complementarias”.

Amenaza híbrida rusa

Uno de los temas clave de la cumbre fue la lucha contra la desinformación y las amenazas híbridas, representadas principalmente por Rusia.

“Mi mensaje al presidente (ucraniano Volodímir) Zelenski es que la UE estará junto a Ucrania el tiempo que haga falta para alcanzar una paz justa, sostenible y duradera, respetando plenamente la integridad territorial de Ucrania”, dijo Costa.

Además, aseguró que “tenemos que avanzar en el proceso de adhesión de Ucrania (a la UE) al abrir lo antes posible el primer capítulo de negociación”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Ereván. Foto: AFP

Precisamente, Zelenski aseguró en Ereván que este verano europeo el presidente ruso, Vladímir Putin, decidirá si sigue adelante con la guerra o se inclina por la paz, por lo que llamó a “mantener la presión con sanciones (...) para obligarle a apostar por la diplomacia”.

En su opinión, el hecho de que la parada militar del 9 de mayo haya excluido el desfile de armamento pesado por primera vez desde 2007 demuestra que “ahora no son fuertes”, ya que “tienen miedo a que los drones sobrevuelen la plaza Roja”.

En cuanto a Armenia, varios líderes, como el francés Emmanuel Macron, destacaron “la excelente labor” de su primer ministro, Nikol Pashinián, por convertir al que calificó de “un satélite de Moscú” en un país que aspira ingresar la UE.

Tregua de dos días y amenaza a Ucrania

Rusia amenazó ayer lunes con lanzar un “ataque masivo con misiles” contra Kiev si Ucrania viola la tregua unilateral del 8 y 9 de mayo ordenada por el presidente Vladimir Putin, con motivo de las conmemoraciones por el final de la Segunda Guerra Mundial. “Si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra patriótica, las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.