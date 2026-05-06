De aliados a rivales: por qué creció la brecha entre Arabia Saudita y EAU y cómo puede influir en el Golfo Pérsico

Cuando los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la semana pasada su retirada de la OPEP, la noticia tuvo repercusiones más allá de los mercados petroleros mundiales. Fue la señal más reciente de que la otrora estrecha alianza de los EAU con otra potencia del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, se había fracturado y convertido en una abierta rivalidad.

Arabia Saudita ha sido históricamente la voz dominante dentro de la OPEP —el cártel de los principales productores de petróleo— y ha aprovechado su vasta capacidad de producción para influir en los precios mundiales. Por lo tanto, la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la organización, a partir de mayo, evidenció un rechazo más profundo a un sistema que durante mucho tiempo se consideró dictado por el liderazgo saudí.

La divergencia entre los líderes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos no se produjo de la noche a la mañana.

Hace una década, el líder de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, y el líder de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, eran considerados aliados ideológicamente afines. Ambos eran ambiciosos, decididos y actuaban en sintonía en sus esfuerzos por transformar la región tras los levantamientos de la Primavera Árabe, que veían como una amenaza para sus sistemas de gobierno.

Hombres pasan junto a carteles del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud y al príncipe Mohammed bin Salman, en Riad Foto: Archivo El País

Juntos, libraron una guerra contra los rebeldes hutíes en Yemen. También actuaron conjuntamente para aislar a Qatar, un país vecino del Golfo Pérsico, tras acusarlo de apoyar el terrorismo, acusación que Qatar negó. Además, coordinaron estrechamente su lucha contra su adversario regional común, Irán.

Hoy en día, la relación es muy diferente. Ambas naciones apoyan cada vez más a bandos opuestos en guerras regionales, persiguen estrategias energéticas contrapuestas y compiten por la inversión global.

Un enfrentamiento por el petróleo y la economía

Durante décadas, Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, fue el principal centro financiero, logístico y de corporaciones multinacionales de Oriente Medio. Sin embargo, en los últimos 10 años, los ambiciosos planes del príncipe heredero Mohammed bin Salman para convertir a Arabia Saudí en una potencia empresarial y turística han puesto cada vez más al país en competencia directa con los Emiratos Árabes Unidos.

Los funcionarios saudíes dejaron clara esa ambición al exigir a las empresas internacionales que buscaban lucrativos contratos gubernamentales que establecieran sedes regionales en la capital, Riad. En marzo del año pasado, los funcionarios saudíes afirmaron que más de 600 empresas habían establecido bases regionales en Riad.

Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita Foto: Archivo El País

Para los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, el mensaje era inequívoco: Arabia Saudí ya no se contentaba con depender de la riqueza petrolera y la influencia política, y estaba entrando directamente en su territorio económico.

Ambas naciones también han estado invirtiendo miles de millones de dólares en sectores emergentes como la inteligencia artificial, las energías renovables y la infraestructura global, a menudo dirigiéndose a los mismos inversores y mercados.

Si bien Arabia Saudita ha dominado la OPEP durante mucho tiempo, los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado sus propias capacidades, ampliando su potencial de producción de petróleo. Además, han buscado una mayor flexibilidad para aumentar la producción.

Los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos han expresado abiertamente su frustración por el hecho de que la OPEP les haya impedido aprovechar plenamente su capacidad de producción.

El príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan Foto: AFP

De la alianza al enfrentamiento en Yemen

La división ha sido evidente en Yemen, un país empobrecido y devastado por la guerra, situado en el extremo sur de la península arábiga. Cuando Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron una campaña de bombardeos en 2015, presentaron un frente unido para combatir a los hutíes, respaldados por Irán, y restaurar el gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Con el tiempo, ese objetivo se fue fragmentando.

Al compartir una frontera larga y porosa, Arabia Saudí consideraba que un Yemen unificado era esencial para impedir que fuerzas hostiles amenazaran su flanco sur.

Los Emiratos Árabes Unidos, al no tener frontera con Yemen, forjaron alianzas, en particular con el Consejo de Transición del Sur, un grupo armado que busca la creación de un estado independiente en el sur. Esta alianza les otorgó influencia sobre puertos estratégicos y rutas marítimas en el sur de la península arábiga.

A finales de 2025, esos intereses divergentes se habían intensificado hasta convertirse en una confrontación directa cuando las fuerzas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos se apoderaron de territorio en el sur y el este de Yemen, que abarcaba zonas ricas en recursos fundamentales para los intereses saudíes.

La crisis alcanzó su punto álgido en diciembre, cuando las fuerzas lideradas por Arabia Saudí bombardearon lo que, según afirmaron, era un cargamento de armas de los Emiratos Árabes Unidos destinado a los separatistas yemeníes.

Hutiés: protestas contra los bombardeos de Estados Unidos. Foto: AFP

Visiones contrapuestas en Sudán

Esta rivalidad también se ha manifestado en África Oriental, donde una guerra civil en Sudán ha causado la muerte de decenas de miles de personas y ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Tras el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos intentaron influir en la transición política de Sudán. A medida que el país se sumía en el conflicto, sus enfoques divergieron.

Arabia Saudí respalda al ejército sudanés, justificando su apoyo como un esfuerzo por preservar las instituciones estatales y evitar un mayor caos. Los funcionarios saudíes consideran que la estabilidad en Sudán es crucial para la seguridad de Egipto —un importante aliado de Arabia Saudí— y para el equilibrio de poder en el Mar Rojo.

Los Emiratos Árabes Unidos han sido acusados de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar rival. Los funcionarios emiratíes niegan estas acusaciones, a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Foto: AFP

Fricción, pero sin señales de ruptura de lazos

La brecha incluso ha llegado a la Casa Blanca. En noviembre, el presidente Donald Trump le dijo al jeque Mohammed de los Emiratos Árabes Unidos que el príncipe heredero Mohammed de Arabia Saudita le había instado a imponer sanciones a los Emiratos Árabes Unidos por su presunto apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, según cuatro personas informadas sobre la llamada.

En cuestión de semanas, la disputa entre los dos países se hizo pública de forma abrupta, haciendo añicos décadas de cordialidad oficial.

Sin embargo, ninguno de los países del Golfo ha manifestado su voluntad de romper lazos, y funcionarios de ambas partes describen la relación como estratégicamente importante. Históricamente, en tiempos de crisis, estos países se han aliado.

Tras el nuevo ataque iraní contra los Emiratos Árabes Unidos el lunes, el príncipe heredero Mohammed bin Salman llamó al jeque Mohammed bin Salman para condenar los ataques y expresar su apoyo a los Emiratos Árabes Unidos en la defensa de su seguridad, según informó la agencia oficial de noticias saudí.

Sin embargo, la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP demostró que ni siquiera la guerra con Irán puede eliminar las tensiones fundamentales entre ambos líderes. Es probable que la tensa relación entre las potencias del Golfo influya en la trayectoria de la región durante los próximos años.

Ismaeel Naar / The New York Times