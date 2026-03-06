"Irán tiene varios amigos, pero ¿dónde están ahora?": análisis de Ben Hubbard, de The New York Times

A pesar de haber sido tratado durante mucho tiempo como un paria por Occidente y estar aislado por las sanciones estadounidenses, el gobierno islámico de Irán mantuvo vínculos diplomáticos, comerciales y militares con una serie de países.

Turquía e India colaboraron con él en materia de comercio y seguridad. China lo buscó para obtener petróleo barato. Corea del Norte, Venezuela y Rusia lo consideraron un aliado en su lucha contra Occidente y conspiraron con él para desarrollar tecnología militar y evadir las sanciones.

Ahora que Irán se encuentra bajo ataque por parte de Estados Unidos e Israel, esos amigos, vecinos y socios tienen poco que ofrecer a la República Islámica. Ellos, a su vez, podrían convertirse en objetivos. Turquía afirmó el miércoles que la OTAN derribó un misil balístico disparado desde Irán que se dirigía al espacio aéreo turco. Ayer jueves, Irán negó haber atacado a Turquía.

Sin verdaderos aliados, es una guerra solitaria para Irán.

Esto es producto, dicen los expertos, de la política exterior de Irán, que ha eludido compromisos con otros países mientras invierte en milicias que comparten su odio religioso hacia Estados Unidos e Israel.

Esas milicias no pueden ayudar a Irán ahora. Las más importantes, Hezbolá en el Líbano y Hamás en la Franja de Gaza, han sido debilitadas por las guerras con Israel. La milicia hutí en Yemen y los grupos armados iraquíes respaldados por Irán pueden atacar buques en el Mar Rojo o a las fuerzas estadounidenses en Irak. Pero es poco probable que tales ataques cambien el curso de una guerra dentro de Irán.

Las relaciones de Irán con otros estados tampoco han dado como resultado un apoyo concreto, incluso de aquellos que están unidos por su animosidad hacia lo que consideran imperialismo occidental.

“Es una dura llamada de atención para aquellos que creían que estaba surgiendo un eje antioccidental”, dijo Sinan Ulgen, ex diplomático turco y director de EDAM, un grupo de expertos con sede en Estambul.

Refiriéndose a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, dijo: “Ahora ven que no significa nada para uno de esos cuatro países cuando están bajo asedio de Occidente”.

La mayoría de los países que mantienen vínculos con Irán lo hacen por necesidad estratégica, geográfica o económica, lo que les da pocos motivos para sacrificarse cuando Irán es atacado, dijeron los expertos.

Ahora bien, es posible que esas relaciones no los protejan.

Turquía comparte una frontera de 483 kilómetros con Irán, tiene vínculos diplomáticos y comerciales de larga data y también intentó defenderse de la guerra.

Ulgen caracterizó el enfoque de Turquía hacia Irán como arraigado en la historia e impulsado por la proximidad y el “respeto a regañadientes”.

“No somos amigos de Irán, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero tenemos que coexistir en este espacio geográfico”, afirmó.

A pesar de su estrecha relación con el presidente Donald Trump, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán como una "clara violación del derecho internacional". El lunes, expresó en redes sociales su consternación por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Los funcionarios turcos están trabajando para detener la guerra, no porque amen a los líderes de Irán, sino porque temen que la inestabilidad en Irán pueda extenderse a Turquía, como ocurrió durante conflictos pasados ​​en Irak y Siria, que también limitan con Turquía.

La caída del gobierno en Teherán podría ser aún peor, dijo Ulgen.

“El tipo de inestabilidad que podría crear un cambio de régimen podría ser de un orden de magnitud mayor que lo que vimos en Siria e Irak”, dijo.

India también se relacionó con Irán como un actor importante en su región y para buscar ventajas económicas, según Kabir Taneja, director ejecutivo de la Observer Research Foundation para Oriente Medio con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Los vínculos con Irán no impidieron que India se convirtiera en el mayor cliente de armas de Israel: las compras indias representaron el 34% de las ventas totales de Israel entre 2020 y 2024, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Al visitar Israel pocos días antes de la guerra, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se dirigió al Knesset israelí, recibió un honor parlamentario y firmó acuerdos comerciales con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu.

El equilibrio que mantiene la India entre Israel, Irán y otros países implica que se mantendrá alejada de la guerra en Irán, dijo Taneja.

"La política exterior india es clara en ese sentido: no se mete en los asuntos de otros", afirmó.

Otros países que tienen relaciones con Irán y que también albergan al ejército estadounidense se han convertido en objetivos de los ataques de Irán.

Irán ha disparado drones y misiles contra Catar, con el que comparte un yacimiento de gas en alta mar; los Emiratos Árabes Unidos, un importante socio comercial; y Omán, un mediador clave en las conversaciones con Estados Unidos que buscaban evitar la guerra.

Irán ha recibido poco apoyo de los países socios que comparten su hostilidad hacia Occidente.

Corea del Norte condenó la guerra pero no hizo mucho más, y la postura de Venezuela ha cambiado desde que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro en enero.

China sigue siendo el principal socio comercial de Irán, principalmente porque compra más de tres cuartas partes del petróleo iraní, que obtiene con un descuento significativo debido a las sanciones estadounidenses.

China ha pedido moderación, ha criticado el asesinato de Jamenei como "inaceptable" y ha designado un enviado para mediar. Es improbable que desafíe directamente a Estados Unidos, según los analistas, para no perturbar una frágil distensión antes de la visita prevista de Trump a China en abril.

Rusia ha sido el aliado estatal más cercano de Irán en su lucha contra Occidente durante más de una década.

“Tenemos esta creciente alineación y queja sobre el orden global y el sistema de alianzas de Estados Unidos”, dijo Hanna Notte, directora del programa de Eurasia en el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación.

Rusia ha proporcionado a Irán algunos equipos militares, pero su apoyo ha sido limitado, dijo Notte, en parte porque Rusia no quería complicar su relación con Israel.

Ahora que Irán está en guerra, Rusia probablemente se mantendrá fiel a su política de evitar un conflicto militar directo con Israel y Estados Unidos en Medio Oriente, dijo Notte.

Esto probablemente limitará la contribución de Rusia a defender a Irán en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales.

“Los rusos han defendido a los iraníes con bastante agresividad”, dijo Notte sobre la diplomacia rusa. “Pero eso no beneficia mucho a Irán en esta situación”.

“Esta no es nuestra guerra”, dice el Kremlin

El Kremlin afirmó ayer jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio “por muy cínico que pueda parecer”. “La guerra en curso no es nuestra guerra. Y hemos declarado nuestra postura desde el principio de que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. De este modo, Moscú se lava las manos sobre la situación y no hará nada para parar el conflicto. “¿Somos capaces de detener esta guerra? No, no lo somos. Solo quienes la iniciaron pueden detenerla, que, en nuestra opinión, es lo que deberían hacer”, afirmó. Por lo tanto, el Kremlin mirará -como ya ocurriera durante los ataques a Irán en 2025- por sus propios intereses. “Debemos hacer lo que nos conviene. Debemos ahora minimizar el impacto en nuestra economía de las convulsiones globales, que ya estamos viendo que se desarrollan”, señaló Peskov.

Por Ben Hubbard de The New York Times, Agencia EFE