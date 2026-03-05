Uruguayos en zona de guerra en Medio Oriente empiezan a regresar: qué planes tiene la Cancillería

Uruguayos que estaban en la zona de guerra en Medio Oriente empezaron a regresar a Uruguay mediante gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuentes de la Cancillería aseguraron a El País que "se están haciendo todos los esfuerzos al más alto nivel y ya hay uruguayos que están retornando".

El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, compartió en su cuenta de X las imágenes de un grupo de uruguayos de Juan Lacaze (Colonia) "saliendo de Qatar rumbo a Arabia Saudita para volver al paisito". "Bien por Cancillería", publicó. Consultado por El País, dijo que "apenas empezaron los ataques" una mujer de Colonia se contactó con él advirtiendo que su hijo se encontraba en la zona de conflicto, él avisó al ministerio y allí empezó la organización de regreso.

De a poco van volviendo . Acá van los uruguayos de Juan Lacaze saliendo de Qatar rumbo a Arabia Saudita para volver al paisito .

Bien por @CancilleriaUy pic.twitter.com/OmoCSD3MxU — Sebastian Da Silva (@camboue) March 5, 2026

El ministro Mario Lubetkin explicó este miércoles en rueda de prensa que en el gobierno están "terriblemente preocupados" por la guerra que el sábado tuvo un hito cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán en un operativo que mató al ayatolá Alí Jameneí, y que continuó en días posteriores con enfrentamientos cruzados que involucraron a varios países de la región.

"Lo que al inicio pareció un ataque de dos países contra un tercer país, se está desarrollando en muchos países de la región con todo el peligro que esto genera desde todo punto de vista", apuntó el ministro en una rueda de prensa.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Natalia Rovira

De todas formas, aseguró que la principal preocupación es "por la vida", y en esta línea entra "la situación de los uruguayos". Según dijo, en Medio Oriente viven "muchos centenares", fundamentalmente en Israel. Pero también hay "algunas decenas" de uruguayos que circunstancialmente estaban en otros países de Medio Oriente, ya sea por turismo o por viajes de trabajo.

"Todas nuestras embajadas están trabajando, tratando en primer lugar de tener contacto con la mayor cantidad de uruguayos que se encuentran en la zona", explicó Lubetkin, quien aseguró que ya han tomado contacto "con la mayoría de ellos", incluso "en forma diaria".

La idea es "poder sacarlos", lo cual no es tarea sencilla dado que la mayor cantidad de conexiones aéreas están bloqueadas: "Tenemos que resolver cómo los sacamos; recuerden que están todos los aeropuertos cerrados menos el de Riad (Arabia Saudita) con algunos vuelos puntuales. Solo los podemos sacar por tierra, con los peligros que tiene".

En consecuencia, manifestó que Uruguay necesita sí o sí sacar a "algunas decenas" de compatriotas que están de viaje en zonas de guerra, y se están identificando "posibles salidas".

García propone usar un Hércules para evacuar uruguayos de Medio Oriente y Lubetkin lo descarta

El senador del Partido Nacional Javier García, exministro de Defensa Nacional, planteó en diálogo con Subrayado (Canal 10) que Uruguay debe estar "atento" ya que una vez exista la chance de poder ingresar al espacio aéreo de Medio Oriente debe acceder con un avión Hércules de la Fuerza Aérea.

"Ya lo hicimos en octubre del 2023, en el gobierno pasado. La invasión de Hamás a Israel fue el 7 de octubre, pocos días después enviamos un hércules de la Fuerza Aérea, hicimos un puente aéreo entre Madrid y Tel Aviv. Había un grupo de 90 uruguayos, que estaban de intercambio", dijo y detalló que se sumaron ciudadanos de otros países y en total 150 personas fueron trasladadas de Israel a España.

"Si es necesario y están las condiciones para hacerlo, sabemos que tenemos los recursos para ayudar y cuidar la integridad de los compatriotas que se encuentren en la zona de guerra", concluyó García.

Consultado al respecto, Lubetkin dijo que aún no se está planteando "como hipótesis" la partida de un Hércules a Medio Oriente ya que no forma parte de las "realidades posibles".

"Respetamos todas las propuestas pero tienen que ser posibles y realizables. Desde el momento en el cual casi no están aterrizando aviones, nosotros tenemos que sumarnos a aquellas posibilidades reales", respondió.