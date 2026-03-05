¿Qué es un ataque con torpedos y por qué EE.UU. no usaba esta táctica desde la Segunda Guerra Mundial?

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles 4 de marzo de 2026 que el país norteamericano realizó un movimiento militar sin precedentes en la era moderna de la Armada estadounidense: el hundimiento de un buque de guerra iraní mediante un ataque con torpedo lanzado desde un submarino. La operación tuvo lugar en las aguas del Océano Índico, frente a Sri Lanka, donde la fragata IRIS Dena de Irán fue interceptada y destruida. Según las autoridades del Pentágono, se trata de la primera acción de esta naturaleza ejecutada por un sumergible de ataque rápido de EE.UU. desde 1945, en la Segunda Guerra Mundial.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, detalló que se utilizó un único torpedo Mark 48 para enviar al navío enemigo al fondo del mar, calificando la maniobra como una "demostración increíble del alcance global" de su país.

Mientras la Armada de Sri Lanka reporta la recuperación de varios cadáveres de una tripulación estimada en 180 personas, Washington advierte que la ofensiva no se detendrá. El presidente Donald Trump aseguró que las operaciones continuarán hasta desmantelar el programa de misiles y las capacidades nucleares de Teherán, en un conflicto que ya se cobró la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

¿Qué es un ataque con torpedos?

Los torpedos son una especie de sumergibles sin tripulación que actúan como un misil debajo del agua y se utilizan para atacar submarinos y barcos, según el portal The Conversation.

El Mk-48 es un arma pesada guiada por cable, diseñada para detonar debajo de la quilla de un barco, lo que provoca daños estructurales catastróficos en lugar de una simple penetración en el casco, según Military.com.

"Fue una muerte silenciosa", dijo Hegseth.

Los torpedos son una tecnología bastante antigua y simple, comparada con el armamento más moderno. Sin embargo, tienen la ventaja de ser sigilosos al tener la capacidad de acercarse al objetivo sin ser detectados y lanzar ataques sorpresa, informa The Conversation.

El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: AFP

El historial de hundimientos con torpedos desde 1945

Aunque para Estados Unidos este ataque representa un hito de ocho décadas, la historia naval registra casos puntuales de hundimientos por torpedos tras la Segunda Guerra Mundial.

El antecedente más notorio y documentado ocurrió en mayo de 1982, durante la Guerra de las Malvinas, cuando el submarino británico de propulsión nuclear HMS Conqueror hundió el crucero argentino ARA General Belgrano utilizando torpedos Mk-8, acción que resultó en la muerte de 323 marinos.

Asimismo, en 1971, el submarino pakistaní PNS Hangor destruyó la fragata india INS Khukri en el marco de la tercera guerra entre ambas naciones. Un caso más reciente y rodeado de controversia es el de la corbeta surcoreana ROKS Chenoan en 2010; si bien Seúl sostiene que fue impactada por un mini submarino de Corea del Norte, Pyongyang nunca ha aceptado la autoría de dicho ataque.

Escalada de tensión y nuevos ataques en el Océano Índico

El hundimiento de la fragata IRIS Dena se enmarca en una espiral de violencia iniciada el pasado sábado, con enfrentamientos directos entre Israel, Estados Unidos e Irán. Tras la eliminación de la cúpula militar iraní, Teherán ha respondido con bombardeos aéreos contra bases estadounidenses en Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Catar. Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de al menos seis militares estadounidenses en estas represalias.

Con información de EFE