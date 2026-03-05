España reafirma “tajantemente” su rechazo a cooperar con EE.UU. para atacar a Irán

Reivindicando su “no a la guerra”, el Gobierno español se mantuvo firme ayer miércoles y negó “tajantemente” cualquier intención de colaborar militarmente con Estados Unidos, después de que la Casa Blanca anunciara un cambio de posición de España.

“Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio”, afirmó a la radio Cadena Ser el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reiterando la negativa de permitir a Estados Unidos usar bases españolas para atacar Irán.

Albares respondió así a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sembró la duda momentos antes al afirmar que “en las últimas horas” España había “acordado cooperar con el ejército estadounidense”.

“Nuestra posición sobre el uso de las bases sobre la guerra en Medio Oriente (...) no ha cambiado en absoluto”, subrayó Albares.

El presidente español, el socialista Pedro Sánchez, fue firme por la mañana en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en Madrid, cuando señaló: “La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, agregó.

El martes, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump había reaccionado irritado ante la decisión española de no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur del país, acusando a España de comportarse como un “aliado terrible” y amenazando con suspender el comercio entre ambos países.

Este enfrentamiento entre Sánchez y Estados Unidos se añade al que provocó la negativa española a gastar un 5% de su PIB en defensa, tal y como reclamaba Trump a los aliados de la OTAN, y a los numerosos roces que mantuvo con Israel durante su ofensiva en Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí aprovechó que Irán elogió la posición de Sánchez para preguntarse si “eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia”.

Irán volvió a agradecer este miércoles a España que se oponga a la guerra y alabó su “conducta responsable”, en un mensaje en X del presidente Masoud Pezeshkian.

“No a la guerra” Discurso en línea con el electorado izquierda La posición del presidente español Pedro Sánchez de oponerse a la guerra contra Irán conecta con su electorado de izquierdas, a un año, como mucho, de las elecciones generales y en un momento en que se ve afectado por varios escándalos de corrupción en su entorno. Con su “No a la guerra” de este miércoles, Sánchez recupera el eslogan de las grandes manifestaciones que hubo en España contra la invasión de Irak en 2003, en la que el entonces Gobierno de José María Aznar (Partido Popular, PP) se alineó activamente con Estados Unidos. Muchos españoles culparon a aquella implicación española de los atentados yihadistas de marzo de 2004, que dejaron 192 muertos y llevaron a los socialistas al poder en las elecciones que se celebraron tres días después. La oposición de derechas cargó contra el líder socialista por su postura con las bases. En su editorial de este miércoles, el diario El País, cercano al electorado de izquierda, aconsejó a Sánchez “evitar la tentación de enrocarse y de utilizar la amplísima animadversión que existe hacia Trump en la sociedad española para ganar popularidad”.

“Sorpresa”

A pesar de las dificultades para adoptar una posición común europea frente a los ataques contra Irán, los intentos de intimidación de Trump le han valido al jefe del Gobierno español muestras de apoyo de sus homólogos europeos, como el francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El martes, el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, sentado junto a Trump, permaneció en silencio ante la andanada del estadounidense, algo que causó “sorpresa” a las autoridades españolas, reconoció el ministro español Albares.

“El canciller se pronunció posteriormente sobre este intercambio”, señaló ayer el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius.

“Dejó claro que Europa presenta un frente unido en cuestiones comerciales y que se opone firmemente a las amenazas de aranceles u otras medidas punitivas”.

“Condicional” Portugal autoriza base en Azores El gobierno de Portugal autorizó a Estados Unidos a utilizar una base aérea del archipiélago de las Azores en el marco de operaciones dirigidas contra Irán, pero de manera “condicional”, se justificó ayer miércoles ante el Parlamento el primer ministro Luís Montenegro. Esta autorización fue “concedida de forma condicional (...), es decir, siempre que esas operaciones sean de carácter defensivo o de represalia, que sean necesarias y proporcionadas y que tengan como único objetivo blancos militares”, afirmó el jefe del gobierno conservador. “Estas tres condiciones están alineadas con el derecho internacional”, subrayó Montenegro, quien, ante las peticiones de aclaración de la oposición socialista, evitó afirmar claramente si apoyaba o se oponía a los bombardeos lanzados contra Irán. “Portugal no ha seguido, no ha suscrito ni ha estado implicado en esta acción militar”, declaró el primer ministro, añadiendo de inmediato que “no cabe duda de que Portugal mantiene una relación mucho más estrecha con nuestro aliado, Estados Unidos”, que con Irán. Montenegro también evitó posicionarse en apoyo del gobierno socialista de España, amenazado con represalias por el presidente estadounidense Donald Trump por haber rechazado permitir el uso de bases en territorio español, como sí hicieron el presidente francés Emmanuel Macron o el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El sábado, la agencia de noticias Lusa informó de que cinco aviones de reabastecimiento del tipo KC-46 Pegasus de la Fuerza Aérea de EE.UU. desplegaron de la base en las Azores. Hasta el viernes el uso de la base estaba sujeto a un régimen general de autorizaciones tácitas, que pueden obtener más de medio centenar de países, incluido EE.UU., si Portugal no responde en 24 horas.

AFP