Medio Oriente: Irán ataca a los kurdos en Irak y Trump dice que respaldaría a sus milicias

Nuevas explosiones estremecieron este jueves Teherán, mientras Irán afirma haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Medio Oriente e extienda todavía más y su impacto en la economía mundial se acentúe. Los kurdos son una amenaza latente para Irán desde el comienzo de la ofensiva, entre otras cosas, porque el 22 de febrero, justo una semana antes de la guerra, sus cinco principales facciones político-militares, que exigen derechos culturales, políticos, y socioeconómicos, unificaron sus fuerzas.

Irán afirmó haber lanzado misiles contra los cuarteles generales de las fuerzas kurdas en la región autónoma del Kurdistán iraquí, que acoge a tropas estadounidenses.

"Hemos atacado con tres misiles los cuarteles generales de los grupos kurdos opuestos a la revolución en el Kurdistán iraquí", indica un comunicado militar citado el jueves por la agencia Irna.

Estos bombardeos, que según un portavoz causaron la muerte de un miembro de un grupo kurdo iraní en el exilio, llegaron precedidos por advertencias de las autoridades iraníes.

"Los grupos separatistas no deben imaginarse que ha soplado un viento nuevo e intentar actuar", advirtió Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

La Casa Blanca desmintió el miércoles las informaciones de varios medios de comunicación según las cuales Estados Unidos tenía la intención de armar a las milicias kurdas contra Irán para provocar un levantamiento. Sin embargo, confirmó que el presidente Donald Trump habló con "dirigentes kurdos" que estaban en una base de Washington en el norte de Irak.

"Es estupendo que quieran hace eso, yo estaría totalmente a favor", señaló Trump en una entrevista con la agencia Reuters. Sin embargo, declinó señalar si su país proporcionaría apoyo aéreo a combatientes kurdos.

En Irán viven más de 10 millones de kurdos (hasta un 15% de su población), concentrados principalmente en las provincias de Kurdistán, Azerbaiyán Occidental y Kermanshah, y cuyas organizaciones políticas denuncian una represión sistemática desde la revolución iraní de 1979, que incluye la marginación de su lengua y cultura.

Vehículos circulan por una autopista con el humo elevándose como telón de fondo tras un ataque a la capital iraní, Teherán, el 5 de marzo de 2026. Foto: AFP

Victoria política de Trump en el Senado

El republicano obtuvo una victoria política el miércoles, cuando el Senado rechazó una resolución destinada a limitar sus poderes en esta guerra.

El miércoles, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico.

Las autoridades de Sri Lanka, que dirigen las operaciones de búsqueda, dieron cuenta de al menos 87 marinos muertos y decenas de desaparecidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad".

"Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado" hundiendo el buque de guerra, escribió el canciller iraní en X.

Mientras tanto, Washington e Israel afirman que la capacidad de respuesta de la república Islámica se está agotando.

El número de misiles iraníes lanzados contra Israel disminuye "cada día", declaró el miércoles por la noche un portavoz del ejército israelí. "Ahora estamos en una posición de fuerza", aseguró Trump.

No obstante, Irán lanzó el jueves nuevas salvas de misiles contra Israel, informaron el ejército israelí y los medios estatales iraníes. No causaron víctimas.

Y el jueves por la mañana, Israel también lanzó nuevos ataques aéreos contra el Líbano, donde su ejército ha ganado terreno en varias localidades fronterizas del sur del país.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el Dahye, un suburbio predominantemente chií en el sur de Beirut, Líbano, el 4 de marzo de 2026. Foto: Wael Hamzeh/EFE.

En imágenes de la AFP se ve una columna de humo elevándose sobre Beirut tras un ataque contra el sur de la capital libanesa, bastión del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Líbano se vio envuelto en la guerra tras un primer ataque de Hezbolá contra Israel para "vengar" la muerte de Jamenei.

El estrecho de Ormuz bloqueado

Ciudades como Dubái y Riad también se ven sumidas en el caos, con embajadas estadounidenses cerradas, turistas bloqueados, miles de vuelos cancelados y refinerías y petroleros atacados. En el estratégico estrecho de Ormuz, el tráfico marítimo sigue paralizado.

Los Guardianes de la Revolución, fuerza considerada el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el miércoles tener el control "total" del paso, por el que suele transitar el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

En este contexto de extrema tensión, la agencia británica de seguridad marítima UKTMO informó el jueves de una explosión en un petrolero anclado en Kuwait, más al norte. Se produjo un derrame de petróleo.

Con información de EFE y AFP