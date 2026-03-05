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Derrame de petróleo en el Golfo tras explosión de un buque en Kuwait, informa agencia marítima británica

"Hay petróleo en el agua procedente de un tanque de carga, lo que podría tener cierto impacto medioambiental", señaló en un comunicado la agencia de seguridad marítima UKMTO.

El País
El País
04/03/2026, 23:08
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Mapa de la explosión del petrolero.
Mapa de la explosión del petrolero.
Agencia UKMTO

Un petrolero fue alcanzado por una "gran explosión" en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

"El capitán de un petrolero anclado informa haber presenciado y oído una gran explosión en el lado de babor y haber visto luego una pequeña embarcación alejarse de la zona" frente a la costa de Mubarak Al Kabeer, en el Golfo, publicó esa dependencia en X.

"Hay petróleo en el agua procedente de un tanque de carga, lo que podría tener cierto impacto medioambiental", añadió. "El buque ha hecho agua, no se han reportado incendios y la tripulación se encuentra sana y salva. Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que naveguen con precaución y reporten cualquier actividad sospechosa a UKMTO", finalizó el comunicado.

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