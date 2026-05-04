OPEP+ aumenta las cuotas de producción de petróleo, al tiempo que las aerolíneas de todo el mundo toman medidas

Arabia Saudita, Rusia y otros cinco países de la OPEP+ decidieron ayer domingo aumentar sus cuotas de producción de petróleo en su primera reunión tras la salida la semana pasada de Emiratos Árabes Unidos, sobre la que el cartel ha corrido un tupido velo. Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán añadirá “188.000 barriles diarios” a sus cuotas de producción para junio “en el marco de su compromiso colectivo con la estabilidad del mercado petrolero”, indica un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.

La declaración del grupo no menciona a Emiratos Árabes Unidos, un indicio de tensiones con Abu Dabi tras su salida de la organización, declaró Jorge León, de Rystad Energy.

El cártel quiere transmitir “un mensaje doble”: que la salida de los Emiratos no alteraría el funcionamiento de la OPEP+ y que el grupo sigue ejerciendo control sobre los mercados mundiales del petróleo a pesar de las enormes perturbaciones de la guerra, explicó. El anuncio de la OPEP+ es similar al aumento de 206.000 barriles anunciado en marzo y abril una vez sustraída la porción correspondiente a Emiratos. Es muy probable que este aumento no se traduzca en una producción adicional.

Esto se debe a que desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, Irán obstaculiza las exportaciones de los países del Golfo a través del estrecho de Ormuz y estos son los que albergan las principales capacidades sin explotar de la OPEP+. Entre los países de la OPEP+ sujetos a cuotas, la producción “cayó a 27,68 millones de barriles diarios en marzo”, cuando la suma de las cuotas para ese mes ascendía a 36,73 millones de barriles diarios, “lo que supone un déficit de unos 9 millones de barriles diarios”, precisa Priya Walia, analista de Rystad Energy.

El impacto recae principalmente sobre Arabia Saudita, Irak, Kuwait y, por supuesto, Emiratos Árabes Unidos, cuya producción ya no se contabilizará dentro de la de la alianza (Irán es miembro de la OPEP+, pero no está sujeto a cuotas).

Rusia, segundo mayor productor del cartel, es el que más se beneficia de la situación, con los altos precios de la energía, pero parece que le está costando producir al nivel de sus cuotas actuales.

Su industria petrolera tiene que lidiar con la retirada de inversiones occidentales desde que empezó la guerra provocada por su invasión de Ucrania en 2022, y con una producción constantemente entorpecida por los ataques de Kiev, con drones.

Para el grupo, la retirada de Emiratos Árabes Unidos “es un acontecimiento importante”, mucho más de lo que fue la salida de Catar en 2019 y luego la de Angola, consideró Amena Bakr, analista de Kpler, durante una videoconferencia.

Además de ser el cuarto productor de la OPEP+ en volumen, Abu Dabi tiene importantes capacidades de producción sin explotar, algo muy útil para el grupo a la hora de regular el mercado. Desde 2021, “Emiratos Árabes Unidos habían expresado su descontento respecto a sus cuotas”, subrayó Bakr. En los últimos años, el país ha invertido masivamente en infraestructuras y su compañía petrolera nacional, Adnoc, prevé una capacidad de producción de 5 millones de barriles diarios para 2027, muy por encima de su última cuota fijada (3,447 millones de barriles diarios).

Además Aerolíneas reducen o cancelan vuelos El Gobierno británico permitirá temporalmente a las aerolíneas cancelar y reorganizar vuelos con antelación sin perder sus derechos de despegue y aterrizaje (’slots’), ante el riesgo de escasez de combustible derivado de la crisis en Oriente Medio. La medida, anunciada ayer domingo, busca dar flexibilidad a las compañías para planificar la temporada alta del verano europeo y evitar cancelaciones de última hora. El Ejecutivo subrayó que actualmente “no hay escasez de combustible” en el Reino Unido y que las aerolíneas “no están experimentando problemas” de suministro, aunque mantiene la vigilancia ante posibles interrupciones. Por otra parte, las principales aerolíneas de la India recortarán decenas de vuelos internacionales en las próximas semanas ante el encarecimiento del combustible para turbinas de aviación (ATF) derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz. “La situación del espacio aéreo y el precio del combustible para aviones sigue siendo extremadamente difícil, lo que no nos deja otra opción que reducir aún más los horarios de junio y julio”, dijo el director ejecutivo de Air India, Campbell Wilson a la prensa. La aerolínea de bandera nacional alertó que los precios hacen “inviables” vairas rutas sobre todo hacia Europea y Nortamérica. EFE, AFP

Beneficios para Rusia

El ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov, informó ayer que el presupuesto ruso recibirá 200.000 millones de rublos (2.667 millones de dólares) adicionales debido al alza de los precios del petróleo. “Esperamos ingresos adicionales. Pero quiero aclarar de inmediato que los niveles de ingresos y déficits de los últimos dos meses se mantienen iguales. (...) Estamos hablando de una suma de unos 200.000 millones de rublos”, declaró el ministro a la prensa local.

El viceprimer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, aseguró que la salida de Emiratos Árabes de la OPEP no desatará guerra de precios del crudo por el déficit de hidrocarburos.

Rusia casi duplicó en marzo sus ingresos por la exportación de petróleo respecto al mes anterior debido al alza de los precios por el bloqueo iraní de Ormuz tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).

Este organismo señaló en su análisis que los ingresos totales por la exportación de crudo ruso crecieron en marzo un 94% intermensual, hasta los 431 millones de euros diarios, gracias sobre todo a la subida de los precios.

Con información de EFE y AFP