Violencia sexual “sistemática” y a "gran escala" de Hamás: investigación israelí denuncia al grupo terrorista

Un informe de una comisión israelí publicado ayer martes acusa a la organización terrorista Hamás y a otros grupos palestinos de cometer “violencia sexual sistemática” y “a gran escala” durante el ataque del 7 de octubre de 2023, así como durante el cautiverio de los rehenes.

El informe de 300 páginas complementa otras investigaciones, en particular de la ONU, y los testimonios de los sobrevivientes para documentar la magnitud de la violencia sexual cometida durante el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí. Abarcó tanto ese día como el cautiverio de los rehenes capturados desde entonces y trasladados a Gaza.

Tras dos años de investigación, este comité concluyó que “la violencia sexual y de género fue sistemática, a gran escala y constituyó parte de los ataques del 7 de octubre y sus consecuencias”.

“En múltiples lugares y en diferentes fases del asalto, incluyendo durante el secuestro, el traslado y el cautiverio (de los rehenes), Hamás y sus aliados recurrieron repetidamente a tácticas de violencia sexual y tortura contra las víctimas”, señala el informe. “Estos crímenes se caracterizaron por una crueldad extrema y un profundo sufrimiento humano, a menudo infligido con el fin de intensificar el terror y la humillación”, añade.

Combatientes palestinos de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, el brazo armado de Hamás Foto: AFP

El documento, elaborado por la Comisión Civil sobre los Crímenes del 7 de Octubre cometidos por Hamás contra Mujeres y Niños, se apoya en el análisis de material audiovisual, testimonios de supervivientes y familiares, y entrevistas recopiladas a lo largo de dos años de investigación. Según la comisión, el trabajo incluyó la revisión de más de 10.000 imágenes y vídeos y más de 430 declaraciones.

El informe describe casos de violaciones, agresiones sexuales, desnudez forzada, humillaciones, torturas y mutilaciones, señalando que estos hechos habrían tenido lugar en distintos escenarios, entre ellos domicilios, carreteras, bases militares y el área del festival de música Nova, uno de los focos de la masacre llevada a cabo por Hamás.

Uno de los testimonios citados es el de Raz Cohen, un superviviente del festival de música Nova que afirmó: “Los vi violándola (...) y luego la asesinaron”. “Y después la violaron de nuevo, incluso cuando ya no se movía”, declaró.

La comisión indica que parte del material relacionado con la matanza fue grabado y difundido en redes sociales, lo que, según los investigadores, amplificó “el impacto psicológico de los hechos” y contribuyó a la “exposición pública” de víctimas y familiares.

El informe se dio a conocer al mismo tiempo que The New York Times publicó una investigación que afirma que los guardias de prisiones, soldados, colonos e interrogadores israelíes ejercen violencia sexual “generalizada” contra detenidos palestinos, acusaciones que Israel rechazó enérgicamente.

La investigación concluye “inequívocamente” que “la violencia sexual y de género constituyó un elemento central del ataque del 7 de octubre y del cautiverio de los rehenes”.

Miembros de Hamás bajan de una camioneta. Foto: AFP.

“Estos delitos constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio a la luz del derecho internacional”, añade la comisión civil.

La investigación fue coordinada por la jurista Cochav Elkayam-Levy y contó con la participación de expertos en derecho internacional, justicia transicional y derechos humanos. Entre sus recomendaciones, propone la creación de mecanismos judiciales especializados, la cooperación internacional en materia de investigación y enjuiciamiento, así como medidas de apoyo a las víctimas y de regulación del contenido violento en plataformas digitales.

En el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 murieron 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles. Los terrorista se llevaron además 251 rehenes, incluyendo 44 que murieron en el ataque.

De los 207 rehenes vivos que tomó Hamás, 41 murieron en cautiverio. Los últimos rehenes con vida, veinte hombres, fueron liberados en octubre de 2025.

Tribunal para la pena de muerte

El Parlamento israelí aprobó una ley que crea un tribunal militar especial facultado para imponer la pena de muerte a palestinos acusados de haber participado en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La nueva jurisdicción tendrá su sede en Jerusalén y podrá juzgar los crímenes cometidos por miembros de Hamás u otros grupos palestinos que participaron del ataque, así como durante la detención de rehenes en la Franja de Gaza. La ley fue aprobada por los 93 diputados presentes en la votación (de los 120 que integran la cámara), sin ninguna abstención, lo que demuestra un apoyo que va mucho más allá de la estrecha mayoría de la que dispone el primer ministro Benjamin Netanyahu. Los cargos contemplados abarcan un amplio espectro: asesinatos, violaciones, secuestros, saqueos... Según los medios israelíes, alrededor de 400 detenidos palestinos podrían comparecer ante este tribunal. La corte podrá condenarlos a muerte, una sentencia que no se aplica en Israel desde la ejecución del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.