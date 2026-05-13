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Revelan la visita secreta de Netanyahu a Emiratos Árabes: avance histórico en plena guerra con Irán

Medios locales e internacionales también informaron sobre la visita del jefe del Mossad y del Shin Bet a los Emiratos Árabes Unidos para coordinar la operación "Rugido del León", según informe.

El País
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13/05/2026, 15:49
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, participa en una ceremonia conmemorativa estatal para los soldados caídos en la guerra de Gaza de dos años en el Monte Herzl.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Foto: AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvo una reunión secreta con el presidente de Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán, informó su oficina este miércoles. "Durante la Operación 'Rugido de León', el primer ministro, Benjamin Netanyahu, realizó una visita secreta a Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan", indicó su oficina en un comunicado.

"Esta visita propició un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", añade el texto, sobre un país que fue el primero en 2020 en sumarse a los Acuerdos de Abraham a fin de normalizar relaciones con Israel.

Después de Emiratos también firmaron estos acuerdos de normalización diplomática —mediados por Estados Unidos— Baréin, Sudán y Marruecos.

Durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, Emiratos interceptó unos 550 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio, según su Ministerio de Defensa.

El anuncio se produjo un día después de que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, anunciara que ese país había enviado sus sistemas de defensa aérea Cúpula de Hierro y el personal para operarlos a los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán.

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Un buque ancla frente a la costa de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026. Tras una operación militar conjunta israelí-estadounidense dirigida a varios puntos de Irán en la madrugada del 28 de febrero de 2026 y los ataques de represalia iraníes en toda la región, numerosos barcos permanecen anclados ante la amenaza iraní de cerrar el Estrecho de Ormuz, por donde transitan diariamente cientos de buques petroleros, lo que podría afectar al comercio mundial.
Buque petrólero cruza por el estratégico estrecho de Ormuz.
Foto: EFE

Jefe del Mossad y del Shin Bet visitaron los Emiratos Árabes Unidos para coordinar la operación "Rugido del León", según informe

El jefe del Mossad, David Barnea, visitó ese país al menos dos veces durante la ofensiva, en marzo y abril, con el objetivo de coordinar acciones vinculadas al conflicto con Irán, según informó The Wall Street Journal. Las reuniones se realizaron en un contexto de creciente tensión regional y cooperación en materia de seguridad entre ambos países, de acuerdo con fuentes árabes y personas con conocimiento directo de los contactos.

El informe señala que estas visitas coincidieron con una intensificación de las operaciones contra objetivos iraníes, en medio de un escenario marcado por ataques cruzados. La coordinación incluyó aspectos estratégicos vinculados a inteligencia y seguridad, según las fuentes citadas.

Además, el medio público israelí KAN News informó que el jefe delS hin Bet, David Zini, también viajó a los Emiratos Árabes Unidos.

Las gestiones se dieron mientras avanzaba la operación "Rugido del León", en la que Israel ha intensificado su accionar frente a lo que considera amenazas provenientes de Irán y sus aliados en la región.

Con información de EFE y AFP

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