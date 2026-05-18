Estados Unidos confirmó que los solicitantes de visa deberán cumplir un requisito clave para ingresar al país

El gobierno de Estados Unidos confirmó un ajuste en sus normas de emisión de visados que endurece los requisitos para ingresar al país. La nueva disposición indica que las personas que soliciten una visa de no inmigrante deberán cumplir un nuevo paso para facilitar los procesos de control de identidad. La medida, impulsada por el Departamento de Estado, busca optimizar las revisiones de seguridad destinadas a determinar la admisibilidad de los viajeros.

Estados Unidos pide un nuevo requisito para otorgar visas de ingreso al país

Un comunicado emitido recientemente por la Embajada de Estados Unidos en Berlín recordó a los extranjeros que, con efecto inmediato, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante deben ajustar la configuración de privacidad de todos sus perfiles en redes sociales a “público”, con el propósito de simplificar y acelerar las verificaciones necesarias para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos.

La administración estadounidense extenderá la fiscalización obligatoria de la presencia en línea a un espectro mucho más amplio de solicitudes. La medida afectará a los solicitantes de visas de no inmigrante en categorías que incluyen trabajadores domésticos, pasantes, visitantes de intercambio cultural, prometidos de ciudadanos estadounidenses y personas bajo programas de protección especial.

Estas nuevas exigencias se acoplan a los controles estrictos que el organismo ya aplica de forma sostenida a los perfiles de estudiantes y profesionales con contratos de alta especialización en territorio norteamericano. El objetivo principal de mantener los perfiles en redes sociales configurados con acceso abierto o público es dotar de total transparencia al proceso de recopilación de antecedentes antes de conceder el ingreso por la frontera estadounidense.

Comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Berlín, detallando nuevos requisitos para solicitantes de visas de no inmigrante. Foto: Embajada de Estados Unidos en Berlín.

Categorías de visa afectadas por la medida del gobierno de EE.UU.

La norma anunciada por el gobierno estadounidense afecta a todos los todos los solicitantes de visas de no inmigrante:



A-3

C-3 (si se trata de un trabajador doméstico)

(si se trata de un trabajador doméstico) G-5

H-3

H-1B

Dependientes H-4 de H-3, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T, U, H-1B, H-4, F, M y J

Controles exhaustivos para la seguridad nacional

El proceso de adjudicación de estos permisos de viaje se maneja bajo estrictos criterios de defensa. "Cada adjudicación de visa es una decisión de seguridad nacional", señalaron las autoridades gubernamentales al justificar los nuevos mecanismos de inspección. El personal consular utiliza las herramientas digitales disponibles para identificar de manera temprana causales de inadmisibilidad o eventuales amenazas para la seguridad nacional.

El aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de la ciudad de Nueva York, punto de ingreso a Estados Unidos. Foto: AFP

Las normativas vigentes obligan a que los extranjeros demuestren de manera sólida la concordancia entre sus actividades declaradas y los términos de permanencia permitidos. El gobierno estadounidense remarcó la naturaleza excepcional de este documento oficial al declarar que una visa de Estados Unidos "es un privilegio, no un derecho", lo que obliga a mantener un esquema de vigilancia constante frente a cualquier intento de vulnerar los intereses de sus ciudadanos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.