¿Cuándo es Memorial Day 2026? Quiénes descansan en EE.UU. en este día festivo y cómo cobran los que trabajan

Memorial Day es el próximo día festivo federal que tendrá Estados Unidos en 2026. Esta fecha se suele celebrar el último lunes de cada mes de mayo, como lo decretó el Congreso estadounidense en 1971.

Este feriado conocido en español como "Día de la Conmemoración de los Caídos" es un homenaje a las personas fallecidas en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según la página web del gobierno estadounidense USA.gov.

¿Cuándo se celebra Memorial Day?

Este año, Memorial Day se celebrará el lunes 25 de mayo de 2026. Ese día, como se acostumbra cada año, se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, visite el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, y ofrezca un discurso para recordar a los caídos en combate.

Otra tradición de Memorial Day es que la bandera estadounidense se coloca a media asta desde el amanecer hasta el mediodía y se realiza un minuto de silencio a las 3:00 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita el Cementerio Nacional de Arlington en el Día de los Caídos. Foto: AFP

¿Quiénes tienen el día libre en Memorial Day?

Durante este día festivo, como ocurre en todos los feriados federales estadounidenses, cierran las oficinas gubernamentales, los bancos y algunos negocios del sector privado. También se produce el cierre de las escuelas, por lo que ese día no hay clases en Estados Unidos. Todos los trabajadores que se desempeñen en una de las áreas mencionadas tendrán un día de descanso el 25 de mayo.

¿Cómo se pagan los días festivos en Estados Unidos?

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, sigla en inglés) es la legislación que rige cómo se les paga a las personas que trabajen durante días festivos federales en Estados Unidos. No obstante, como informa USA.gov, la FLSA no obliga a los empleadores a hacer pagos adicionales por trabajar en feriados, fines de semana o días de descanso.

En estos casos, un trabajador recibiría su pago por hora habitual, a menos que tenga un contrato que idique lo contrario.

Qué se conmemora en el Día de los Caídos

Originalmente, el Día de los Caídos solo se celebraba como tributo a las personas fallecidas durante la Guerra Civil estadounidense. Esto fue por obra del comandante John A. Logan, quien en 1868 emitió una orden para honrar a los militares asesinados en la Guerra Civil, en la que más de 620.000 militares perdieron la vida. Le pidió a la población llevar flores y banderas a las tumbas cada 30 de mayo, relata La Nación (GDA).

Ceremonia de Memorial Day con pequeñas banderas de Estados Unidos y flores clavadas en el pasto. Foto: Liam Ortiz / Pixabay.

Sin embargo, en 1971 comenzó a regir una ley federal que cambió el día del Memorial Day para el último lunes del quinto mes del año. Ahora, la celebración no solo busca recordar a los caídos en la Guerra Civil, sino también a los de otros enfrentamientos bélicos que ha tenido Estados Unidos a lo largo de la historia.