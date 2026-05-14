Ron DeSantis firmó una nueva ley en Florida que permitirá hacer obras sin permiso previo: desde cuándo regirá

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que ofrecerá más flexibilidad a los propietarios de viviendas para realizar reformas en sus hogares. La legislación entrará en vigor a partir del 1º de julio de 2026.

La legislación dispone que las obras que no superen determinado monto no necesitarán permiso de construcción, entre otras previsiones.

La nueva ley en la Florida que cambiará la manera de hacer obras en casa

La HB 803 modificará disposiciones relacionadas con el Código de Construcción de Florida, los requisitos para permisos de construcción y las exigencias vinculadas a inspecciones y proveedores privados

Bajo esta ley, todos los trabajos en propiedades residenciales unifamiliares con un valor de US$ 7.500 o menos, no necesitarán la solicitud de un permiso de construcción.

La nueva legislación intenta apunta a simplificar trámites en proyectos de menor costo, reduciendo la carga burocrática y agilizando las reformas domésticas, indica el medio local Telemundo 51. No obstante, el mismo portal añade que la ley también incluye algunas exigencias y ciertos límites para garantizar la seguridad de las personas y evitar el abuso del sistema.

Excepciones de la ley HB 803 de Florida

La exoneración de premisos de construcción excluye a las zonas con riesgo de inundación y todos los trabajos eléctricos, de plomería, estructurales, mecánicos o de gas, por lo que el umbral de US$ 7.500 no aplica en estos casos. También se requerirá un permiso para la instalación de muros temporales residenciales contra huracanes e inundaciones que cumplan con estándares específicos, sin importar su costo.

La ley también establece requisitos de permisos de construcción para la colocación de viviendas prefabricadas en determinadas ubicaciones, incluidos lotes de casas móviles y zonas de zonificación unifamiliar. Además, no estará permitido fragmentar un proyecto grande en varios pequeños para eludir el límite de US$ 7.500, según Telemundo 51.

Reformas en un hogar. Foto: Freepik.

Por su parte, la ley estipula limitaciones para inspecciones de construcción por parte de gobiernos municipales.

Normas específicas sobre respuestas a emergencias

La nueva normativa también incluye flexibilidad temporal de la fuerza laboral durante emergencias. Se permitirá que determinados funcionarios de construcción con licencia de otros estados trabajen en Florida por hasta un año después de que se declare un estado de emergencia.

La medida también establece que ciertas personas que realicen trabajos sin los permisos o inspecciones correspondientes no estarán sujetas a sanciones disciplinarias, siempre que estén autorizadas por la ley.

Vecindario en la Florida, Estados Unidos. Foto: Canva.

Beneficios y desventajas de esta ley

La legislación es prometedora para miles de residentes de la Florida ya que está diseñada para agilizar el frustrante proceso de obtención de permisos e inspecciones. La ley también sirve para eliminar, según Islander News, algunas tarifas de administración por parte de jurisdicciones locales, un aspecto burocrático que aumenta los costos de las obras.

Sin embargo, algunos expertos señalan que la ausencia de permisos en algunas instancias puede provocar cuestionamientos acerca del control de calidad de una obra, explica Telemundo 51.