¿Qué pasará con Alligator Alcatraz? gobernador de Florida responde al cierre del centro de detención de migrantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reiteró ayer miércoles que el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz (Alcatraz de los Caimanes) siempre se concibió como algo temporal y que ha permitido deportar a 22.000 personas. DeSantis aseveró que aún no ha recibido ninguna notificación oficial del Gobierno federal sobre el cierre del sitio, al oeste de Miami, al responder a los medios sobre un reporte de The New York Times que el martes señaló que el lugar cerraría en junio porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo considera muy costoso.

Pero el gobernador, del Partido Republicano, insistió en que Florida nunca consideró el lugar como algo permanente, que abrió en julio de 2025 tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los Everglades, un sitio natural rodeado de pantanos, caimanes y otros reptiles.

“El DHS no tenía la habilidad de mantener a estos extranjeros ilegales que estábamos aprehendiendo. Así que, porque hicimos eso con su apoyo y su reembolso, pudimos procesar y deportar a 22.000 que, de otra forma, habrían salido de nuevo a comunidades de Florida”, expresó DeSantis tras un discurso en Titusville.

El gobernador no desmintió el reporte del New York Times, que expuso que el traslado de los detenidos está previsto para junio, mientras que el desmantelamiento del centro ocurriría en las siguientes semanas, según reportaron un funcionario federal y tres personas familiarizadas con Alligator Alcatraz.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, de visita en el nuevo centro de detención de migrantes en Florida. Foto: AFP

El NYT indicó que el “Departamento de Seguridad Nacional ha determinado que el sitio de detención migratoria operado por el estado es demasiado costoso, y algunos proveedores privados han batallado para afrontar los costos”, pero DeSantis defendió el gasto en deportaciones como un asunto de seguridad pública.

El mandatario, quien no detalló el monto que el centro ha costado al estado, sugirió que el plan del Gobierno federal ahora es procesar a los migrantes en otros sitios, pues las agencias migratorias ahora tienen presupuesto que no tenían al momento de abrir el sitio.

“No construimos ningún sitio permanente ahí porque sabíamos que iba a ser temporal. Ahora, no he recibido ninguna palabra oficial sobre que no van a mandar a extranjeros ilegales ahí”, matizó.

Ambientalistas y activistas migratorios avisaron que no detendrán su lucha contra el sitio, al que acusan de dañar el ecosistema. EFE