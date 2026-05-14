El elogio de Obama a un influencer uruguayo: “Mi tiempo ya pasó, este chico es el que se va para arriba”

Con más de dos millones de seguidores en Instagram y más de 14 millones en TikTok, el influencer uruguayo Carlos Eduardo Espina ya tiene un lugar consolidado en las redes sociales y fuera de ellas. El joven, que lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos y está afiliado al Partido Demócrata, compartió su reciente encuentro con el expresidente Barack Obama.

"¡Carlos! ¿Cómo estás? Te creció la barba, hermano, no te reconocí", dice Obama en un video compartido en las redes de Espina. El uruguayo lo abordó durante un meeting del Partido Demócrata en Texas para impulsar las campañas de James Talarico —para senador— y Gina Hinojosa —para gobernadora—.

En las imágenes se puede ver cómo Obama reconoce al joven influencer y le dedica un bonito mensaje. Espina le explica al expresidente que está parado detrás de una barra para acompañar a la mujer que está filmando.

"Carlos es el grande ahora. Mi tiempo ya pasó, este chico es el que se va para arriba", le dice el exmandatario a la mujer.

¿Quién es Carlos Eduardo Espina?

Carlos Eduardo Espina es uno de los influencers uruguayos más destacados del mundo.

Nacido en Uruguay hace 27 años, Carlos emigró con su padre (uruguayo) y su madre (mexicana) a Texas, Estados Unidos, cuando tenía cinco años. A los 17 comenzó a trabajar activamente por los derechos humanos.

Su historia despertó el interés internacional cuando comenzó a escribir cartas a mano a los inmigrantes detenidos en la frontera. Luego, comenzó a trabajar en una ONG para dar apoyo a la comunidad latina de bajos recursos. Donó su sueldo para pagar la luz de sus vecinos durante la pandemia de covid-19 y participó de diversas campañas de recolección de fondos.

Carlos Eduardo Espina discursando en convención demócrata en Chicago, Estados Unidos Foto: E/EPA/WILL OLIVER

En 2020 se graduó en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en Vasser College y su interés era seguir con la labor humanitaria. Pero la pandemia no le permitió sostener ese proyecto y decidió darle una oportunidad a las redes sociales.

“La ONG en la que trabajaba perdió fondos por la pandemia y se me ocurrió empezar a hacer videos en redes sociales sobre política e inmigración. Lo que era diversión pasó a ser mi trabajo” contó Carlos en entrevista con El País en 2024.

Tras graduarse, siguió con un posgrado en las escuela de leyes de la Universidad de Nevada, formación que le dio pie para asesorar cada vez más a través de las redes a los inmigrantes que buscaban una solución a sus problemas.

El influencer uruguayo Carlos Eduardo Espina junto al expresidente de de Estados Unidos Joe Biden. Foto: cortesía

Testigo del tiroteo en cena de Trump

Carlos Eduardo Espina fue noticia días atrás por haber presenciado los disparos y todo el despliegue del Servicio Secreto de la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hilton de Washington, donde un hombre intentó disparar al presidente Donald Trump.

En sus redes, Espina fue publicando videos y el minuto a minuto del acontecimiento, a pesar de que los mismos no se subían por temas de conectividad. Una vez publicados, en los mismos se podía percibir el gran desconcierto y preocupación entre los invitados: "Nadie sabe qué es lo que está pasando".

El influencer uruguayo Carlos Espina en sus redes sociales. Foto: capturas de pantalla (Instagram)

Al regresar a su hotel tras la evacuación y finalización total del evento, comentó que le "llamó la atención" que una persona haya podido entrar con un arma dada la cantidad de seguridad que vio al llegar: "Había policía local, estatal, Servicio Secreto, Ejército, estaban todos ahí presentes".

Entre los videos que difundió de la jornada, uno de ellos era del momento en que Carlos Eduardo Espina estaba llegando al hotel Hilton para la cena de periodistas, a la que fue invitado por un medio internacional. Sin saber lo que ocurriría horas más tarde, mostró la cantidad de efectivos policiales y servicios de seguridad que rodeaban la zona: "Así estaba la seguridad antes del evento y aún entró alguien armado, algo no cuadra", acotó.