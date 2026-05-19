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Tribunal de California rechaza acusación de Elon Musk y da una victoria crucial a Sam Altman

La justicia de Estados Unidos determinó que la demanda que el magnate sudafricano presentó contra OpenAI no se presentó dentro del marco temporal estipulado por la ley, por lo que la acusación fue rechazada.

El País
El País
19/05/2026, 03:20
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Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT
Sam Altman, expresidente ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT.
Foto: AFP

Un tribunal federal de California desestimó ayer lunes la demanda del magnate Elon Musk interpuesta contra la poderosa OpenAI y el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, por supuestamente incumplir su misión fundacional sin fines de lucro.

El jurado de nueve miembros de la ciudad de Oakland, en California, dictaminó que la acusación interpuesta por la persona más rica del mundo no se presentó dentro del marco temporal estipulado por la ley y, por lo tanto, ha quedado prescrita.

El fallo representa una victoria para Altman en un momento clave para la estabilidad de la empresa creadora de ChatGPT para asegurar la continuidad de sus planes de expansión financiera de cara a una próxima salida a bolsa, que los analistas proyectan como un éxito histórico para el sector tecnológico.

Musk acusó a la tecnológica y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que habían traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

El mensaje de Elon Musk a OpenAI: los detalles del intento de acuerdo para evitar el juicio en California

US President Trump unveils a Tesla car at the White House
El magnate sudafricano Elon Musk en La Casa Blanca, en Washington D.C.
Foto: AFP

Por su parte, OpenAI calificó la demanda como un intento infundado y motivado por la “envidia” que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

El abogado de la tecnológica presentó correos de los asesores de Musk en los que se discutían los posibles porcentajes de participación accionaria del magnate si la empresa dejara de ser sin fines de lucro. EFE

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