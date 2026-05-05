El mensaje de Elon Musk a OpenAI: los detalles del intento de acuerdo para evitar el juicio en California

Elon Musk mandó un mensaje al presidente de OpenAI, Greg Brockman, para resolver la batalla legal entre ambos sin tener que enfrentarse en los tribunales dos días antes de que comenzara el juicio en California.

Musk sugirió el pasado 25 de abril que ambas partes retiraran sus alegatos para evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, según un documento presentado por los abogados de OpenAI publicado ayer lunes por CNN.

El juicio, que comenzó la semana pasada en Oakland, continuó ayer con el testimonio de Brockman, después de que Musk compareciera por tres días.

Durante su intervención, el fundador de Tesla dijo que fue “un tonto” al entregar a la empresa emergente 38 millones de dólares en financiación “esencialmente gratuita” para crear lo que se convertiría en una compañía de 800.000 millones de dólares.

Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (Tesla, SpaceX). AFP

Musk acusa a la tecnológica y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

Por su parte, OpenAI calificó la demanda como un intento infundado y motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo. OpenAi surgió en 2015 por Altman, Brockman, Musk y otros fundadores. EFE