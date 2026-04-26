Ola de despidos por la inteligencia artificial en diversos sectores de la economía a nivel mundial

La irrupción de la inteligencia artificial ha abierto en 2026 una nueva fase de despidos a nivel mundial, con empresas como Amazon, Meta, Oracle o Microsoft, en un patrón que se repite en otros sectores.

La IA requiere ingentes inversiones que las empresas están afrontando en un contexto de reducción de costes para poder financiarlas.

A ello se suman los procesos de automatización asociados a la IA en áreas como el desarrollo de software, la atención al cliente, el marketing o el análisis de datos, lo que se traduce en una menor necesidad de determinados perfiles, Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática español.

Suárez consideró que muchas compañías “están reajustando plantillas al tiempo que reorientan su talento hacia modelos de negocio en los que la IA es ya un elemento central de competitividad”. A su juicio, mientras se producen despidos, “sube la demanda de perfiles mucho más especializados”.

Representación conceptual de la inteligencia artificial aplicada al ámbito empresarial.

Más de 90.000

Los despidos vinculados a la IA afectan a las grandes tecnológicas, pero también a otros sectores, como el de la consultoría, con empresas como Capgemini e Inetum, que anunciaron recortes en Españam con más de un millar de salidas previstas. Estas salidas son síntoma de una tendencia que ya comenzó en 2025, pero que ha cobrado fuerza en 2026.

Según el portal Layoffs.fyi, un rastreador en despidos en la industria tecnológica y las ‘startups’, solo en marzo se anunciaron 45.800 despidos en todo el mundo. Entre enero y marzo se registraron 81.747 anuncios de salidas en tecnológicas en el marco de despidos colectivos, y si se incluye abril, la cifra supera las 90.000.

No todos ellos se deben a la IA. De los despidos de marzo, Oracle concentró 30.000, según este portal, en un contexto en el que la compañía busca reducir costes ante las tensiones derivadas de la expansión de centros de datos para inteligencia artificial.

Amazon fue una de las primeras grandes tecnológicas en abrir esta oleada en enero, cuando anunció una reducción de 16.000 empleos dentro de cambios organizativos de la compañía, en paralelo a sus inversiones en IA. Las últimas en anunciar medidas han sido Meta, matriz de Facebook, que prevé una nueva ronda de despidos que afectará a 8.000 empleados, y Microsoft, que ha ofrecido en Estados Unidos un programa de jubilación anticipada incentivada al que podrían acogerse cerca de 8.800 personas. También Nike planea despedir a 1.400 trabajadores.

Sam Altman, fundador de OpenAI. Foto: AFP

Alerta de matanzas

En otro orden, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, pidió disculpas a la localidad canadiense de Tumbler Ridge por no haber alertado a las autoridades sobre señales preocupantes detectadas por la compañía en sus interacciones con la autora de la matanza que en febrero dejó ocho víctimas mortales en la comunidad.

En una carta fechada el 23 de abril, Altman expresó sus “más profundas condolencias” a las familias de las víctimas y reconoció que la empresa no informó a las fuerzas del orden cuando detectó actividad alarmante en la cuenta de la autora del tiroteo. El directivo admitió que esa omisión causó un “daño irreparable” a la comunidad, en referencia al tiroteo ocurrido el pasado 10 de febrero. EFE, AFP

Propuestas de empresas a políticas públicas

A golpe de millones de dólares, las empresas de inteligencia artificial han multiplicado sus propuestas de políticas públicas para pesar en este momento decisivo de diseño de medidas regulatorias en EE.UU. y Europa. OpenAI, la empresa norteamericana que en 2022 puso a disposición su robot ChatGPT, presentó este mes un documento con las medidas que propone para adaptar la sociedad estadounidense a la era de la IA. Las ideas van de un incremento de impuestos a las plusvalías de las empresas, hasta la creación de un fondo público de redistribución de beneficios y reforzamiento de las medidas de protección social. Recientemente, OpenAI fue criticado por firmar un acuerdo con el Pentágono, que permite el uso de sus modelos con fines bélicos. AFP