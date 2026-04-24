IA soberana: de la autonomía de sus datos al hub regional, cómo Uruguay apuesta a la inteligencia artificial como país

¿Es posible que un país logre desarrollar, controlar y operar sus propios sistemas de inteligencia artificial, sin depender enteramente de infraestructura o empresas extranjeras? Con el avance de la inteligencia artificial, ha comenzado a ganar terreno el concepto de inteligencia artificial soberana.

¿Qué pasa en Uruguay? ¿Dónde se procesan los datos del Estado? ¿Puede un país chico como el nuestro desarrollar sus propios modelos o está condenado a depender de los gigantes tecnológicos globales?

En el quinto episodio de IA sin drama conversamos con Bruno Gili, responsable de Uruguay Innova y con Ignacio Cattivelli, director de Ingeniería y Pablo García, director de Innovación de Urudata.

Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así, intentar comprender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra para entender cómo y por qué está revolucionando el mundo.