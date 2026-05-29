Los Teros debutaron en el Mundial de Seven de Valladolid con derrota frente a los poderosos All Blacks

Los Teros hicieron este viernes su estreno en la segunda etapa del Sevens World Championship que se está disputando en Valladolid, España, y lo hicieron enfrentando nada menos que a los All Blacks en un duro partido para abrir su participación en el Grupo B del torneo.

El equipo de Gabriel Puig cayó 40-0 con los neozelandeses en un encuentro en el que los oceánicos tuvieron el dominio total de las acciones en el Estadio José Zorrilla, sede de este certamen que se disputa en la rama masculina y también en la femenina.

Con tries de Kitiona Vai a los 3', Roderick Solo a los 5', Sione Molia a los 7', Kele Lasaqa a los 8', Regan Ware a los 14' y Akuila Rokolisoa a los 16' más las conversiones de Ngarohi McGarvey-Black a los 3', 5', 8' y 17', y Akuila Rokolisoa a los 14', los All Blacks redondearon el 40-0 ante la Celeste luego de haberse ido al descanso 21-0 arriba.

El equipo uruguayo salió a la cancha con Joaquín Fresnedo, el capitán Diego Ardao, Tomás Etcheverry, Pedro Hoblog, Francisco Landauer, Ignacio Rodríguez y Baltazar Amaya, refuerzo de lujo que tuvo el plantel para este cierre de temporada.

En el transcurso del encuentro ingresaron Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Tafernaberry, Alfonso Vidal, Alfonso Chahnazaroff e Ignacio Facciolo, otro refuerzo importante que tuvo el plantel tras su pasaje por Peñarol Rugby en este inicio de 2026.

Los Teros Seven en el World Championship de Valladolid frente a Nueva Zelanda. Foto: @Teros7s.

Tras su primer partido frente a Nueva Zelanda, Los Teros Seven volverán a escena a las 10:35 de la mañana de este viernes frente a Los Pumas de Argentina, que en su estreno vencieron en un complicado partido a Alemania por 26 a 17.

La tercera presentación de Uruguay en el Grupo B del Sevens World Championship será este sábado desde la hora 7:17 de la mañana de nuestro país frente a Alemania y ahí se definirá que rumbo toma el equipo de Gabriel Puig que podría avanzar a cuartos de final como uno de los mejores terceros o pasar a disputar la Bowl Cup por el noveno puesto, tal como ocurrió en la primera etapa de este certamen disputada en abril en Hong Kong.

Cabe recordar que tras el torneo de este fin de semana en Valladolid, el Mundial de Seven tendrá la disputa de la tercera y última etapa entre el 5 y el 7 de junio en Burdeos, Francia, donde se definirá los ocho equipos que jugarán la próxima temporada en la División 1 del Circuito Mundial y los cuatro que irán a la División 2.