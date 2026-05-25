Rodolfo Ambrosio, head coach de Los Teros visitó a Australia: la razón del viaje y lo que se viene para Uruguay

Rodolfo Ambrosio, head coach de Los Teros, viajó a Australia, país que albergará el Mundial de rugby 2027 que tendrá a Uruguay en el Grupo D junto a Irlanda, Escocia y Portugal en un torneo que por primera vez tendrá la presencia de 24 selecciones y no de 20 como la última edición de Francia 2023.

En medio de la preparación de la Celeste, el entrenador cordobés de 64 años viajó en esta oportunidad junto al Tean Manager, Juan Manuel García.

Según se informó desde la Unión de Rugby del Uruguay, los representantes de Los Teros asistieron al país sede del próximo Mundial para evaluar posibles bases de operaciones de la selección durante el torneo tomando en consideración la hotelería, las canchas de entrenamiento, piscinas, gimnasios y gimnasios indoor.

Ambrosio y García estuvieron en Newcastle, sede del partido ante Portugal previsto para disputarse el domingo 3 de octubre de 2027 a las 3:15 de la madrugada de Uruguay, y en Melbourne, ciudad que albergará los encuentros frente a Escocia el 3 de octubre a las 3:15 de la madrugada y ante Irlanda el 17 de octubre a las 00:45.

También hubo una visita a Perth ante una eventual clasificación a los octavos de final ya que desde la URU no quieren dejar nada librado al azar en un torneo de tamaña magnitud.

En cada una de las ciudades que deberá jugar Uruguay, son cuatro las opciones que ofrece World Rugby para que cada unión elija y arme su base en la Copa del Mundo.

Rodolfo Ambrosio, head coach de Los Teros, y Juan Manuel García, Tem Manager celeste. Foto: Gentileza.

"La ciudad de Newcastle nos recibió muy bien, la gente es muy amable y creo que el comportamiento va a ser el mismo cuando venga Uruguay”, comenzó diciendo Rodolfo Ambrosio para luego agregar: “El estadio también es muy lindo, muy agradable para poder jugar. Las visitas como estas son muy importantes porque son la forma que uno tiene de ordenarse y organizarse antes de la Copa del Mundo".

Además, el entrenador de Uruguay habló de lo que el público australiano podrá encontrar cuando lleguen Los Teros para competir en la Copa del Mundo. "Que el público australiano sepa que Uruguay es un pueblo muy humilde, de mucho trabajo, muy simple. Lo que consiguió el rugby uruguayo no es una casualidad, es la suma de muchos años de trabajo, un trabajo que empieza en los clubes, donde se formaron grandes jugadores. Lo importante pensando en el futuro es tener mayor cantidad de competencia para poder acercarnos a los partidos del Tier 1", dijo.

Rodolfo Ambrosio, head coach de Los Teros, en su visita a Australia. Foto: Gentileza.

Por último, el entrenador cordobés que llegó a la conducción de la Celeste en 2024 tras un ciclo de ocho años al mando de Esteban Meneses, destacó la importancia de que Uruguay pueda dejar una buena imagen en el torneo, tanto desde lo deportivo como desde el comportamiento: "Lo más importante para el jugador está adentro de la cancha, pero para Uruguay en su conjunto, el comportamiento y la imagen que dé el equipo va a ser lo más importante".

Luego de este viaje de Ambrosio y García, los siguientes pasos a seguir por la Unión de Rugby del Uruguay será definir y elegir los hoteles, centros de entrenamientos, canchas abiertas, gimnasios abiertos y cerrado y piscinas contemplando las necesidades del staff y las posibilidades que ofrece World Rugby.