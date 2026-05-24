Top 12 de rugby: Old Boys no para de ganar y se mantiene como el único puntero tras la séptima fecha

La séptima fecha del Torneo Apertura del Top 12 de rugby de Primera División se disputó ayer de forma íntegra destacándose la gran victoria de Old Boys sobre Carrasco Polo para seguir en lo más alto de la tabla.

Es que el azulgrana se impuso en su cancha de British School con el arbitraje de Claudio Cattivelli en el encuentro en el que consiguió un contundente 40-7 y al sumar el punto de bonificación ofensiva llegó a los 35 puntos en sus siete presentaciones hasta el momento.

Muy de cerca y a una unidad lo sigue Old Christians, que en su visita a Los Cuervos en Camino Mendoza, se llevó la victoria por 47 a 8 sumando el bonus ofensivo para ser el único escolta del certamen.

En los otros resultados de la etapa, Ceibos y PSG protagonizaron un partidazo que terminó con empate en 22 en cancha de los primeros, mientras que Trébol de Paysandú le ganó como visitante a Lobos de Punta del Este por 24 a 5 llevándose el bonus ofensivo.

Además, el Montevideo Cricket Club derrotó en su cancha a Seminario 36-26 y Champagnat consiguió su primera victoria del 2026 al vencer a Círculo de Tenis de Montevideo en cifras de 30 a 20.

Claudio Cattivelli observa atentamente una incidencia del partido entre Old Boys y Carrasco Polo. Foto: Leonardo Mainé.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura de rugby

Tras la disputa de la séptima fecha del Top 12, Old Boys sigue en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto: 35 unidades. El azulgrana ha sumado la bonificación ofensiva en todas sus presentaciones y está un punto arriba de Old Christians, escolta con 34, mientras que Carrasco Polo, a pesar de caer este sábado, continúa tercero con 23.

A un punto del Caballito se ubica ahora Ceibos tras su empate con PSG, al tiempo que Los Cuervos y Trébol de Paysandú quedaron igualados en el quinto puesto con 21 unidades.

Más atrás aparecen Lobos de Punta del Este con 17, Montevideo Cricket Club con 13, Seminario con 11, Círculo de Tenis de Montevideo con 9, Champagnat con 5 y cierra la tabla de posiciones PSG con 3 unidades hasta el momento.

Así se jugará la próxima fecha del Torneo Apertura de rugby

La octava fecha del Top 12 del Torneo Apertura de Primera División se jugará el próximo sábado 30 de mayo con los seis partidos de la etapa.

En La Heroica, Trébol de Paysandú recibirá la visita de Los Cuervos en duelo de equipos que están igualados en el quinto puesto con 21 puntos cada uno, mientras que el Montevideo Cricket Club jugará en su campo deportivo frente a Carrasco Polo.

Por otra parte, el líder Old Boys tendrá la visita de Ceibos, al tiempo que Old Christians jugará como visitante frente al Círculo de Tenis de Montevideo, Seminario jugará en su Parque CUPRA ante Lobos de Punta del Este y Champagnat enfrentará a PSG en su campo deportivo.