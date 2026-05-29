NBA: los Spurs aplastan a Thunder y alargan la final del Oeste; día, hora y dónde ver el séptimo partido
Mientras el finalista Este sigue de descanso, Wembanyama, con 28 puntos y 10 rebotes en 28 minutos, impulsó un triunfo arrollador de los texanos igualaron el global de eliminatoria ante los campeones.
Con un Victor Wembanyama de nuevo incontenible, los San Antonio Spurs derrotaron este jueves 118-91 al Oklahoma City Thunder y forzaron un séptimo y definitivo partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA.
Wembanyama, con 28 puntos y 10 rebotes en 28 minutos, impulsó un triunfo arrollador de los texanos ante su público con el que colocaron el 3-3 en el global de la eliminatoria ante los vigentes campeones.
El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que firmó su peor partido de playoffs con solo 15 puntos, tendrá una última oportunidad de volver a las Finales de la NBA en el duelo final de este sábado en Oklahoma City. El juego comienza a las 21:30 horas de Uruguay y se puede ver en vivo a través de Disney+ y NBA League Pass.
El ganador de esta apasionante serie se medirá en las Finales de la NBA a los New York Knicks, que descansan desde el lunes tras barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers en el Este.
Wemby and the Spurs defend home court, force Game 7 back in Oklahoma City‼️— NBA (@NBA) May 29, 2026
28 PTS
10 REB
3 BLK
2 STL
4 3PM
Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp
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