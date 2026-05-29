Getafe apostó por Sebastián Boselli y ejecutó la compra: firmó hasta 2030 tras convencer en España

El uruguayo Sebastián Boselli seguirá su carrera en el fútbol español. El Getafe hizo oficial este viernes la ejecución de la opción de compra del defensor que pertenecía a River Plate y anunció la firma de un contrato por las próximas cuatro temporadas, que lo vinculará al club azulón hasta 2030.

“El Getafe C.F. ha alcanzado un acuerdo con River Plate para hacer efectiva la opción de compra de Sebastián Boselli, defensa uruguayo, tras su llegada el pasado mercado invernal en calidad de cedido. El club lo firma por cuatro temporadas, hasta 2030”, comunicó la institución española.

Boselli había llegado al equipo dirigido por José Bordalás en enero de este año luego de un período con pocos minutos en River Plate y rápidamente logró ganarse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico. Aunque no fue titular indiscutido, sus actuaciones dejaron una buena imagen tanto en el club como entre los hinchas.

Durante la segunda mitad de la temporada 2025/26 disputó 11 partidos oficiales en La Liga y sumó 374 minutos, destacándose por su firmeza defensiva, intensidad y buena salida desde el fondo. Además, mostró versatilidad para desempeñarse como zaguero central y también como lateral derecho cuando el equipo lo necesitó.

La prensa española incluso llegó a definirlo como una representación perfecta del estilo de juego que pregona Bordalás por su compromiso, agresividad para marcar y capacidad de adaptación. Algunas de sus actuaciones más destacadas llegaron frente a rivales de primer nivel como Real Madrid y Athletic Club, encuentros en los que recibió elogios por su rendimiento.

Sebastián Boselli firmó con Getafe hasta 2030 Foto: Getafe.

A los 22 años, el futbolista surgido en Defensor Sporting continúa consolidando su carrera en Europa. Campeón del mundo Sub 20 con Uruguay en Argentina 2023 e integrante habitual de las selecciones juveniles celestes, Boselli encontró en Getafe la continuidad que buscaba para seguir creciendo en una de las ligas más competitivas del mundo.

La apuesta del club madrileño también responde a una planificación de futuro. Con varios defensores próximos a finalizar contrato, la institución decidió asegurarse la permanencia de un jugador joven y con proyección internacional, pensando además en los desafíos deportivos que tendrá la próxima temporada.