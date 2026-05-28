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El País Ovación Fútbol

Sorteo de Libertadores y Sudamericana: día, hora, dónde ver y posibles rivales de Nacional y MC Torque

El cuadro de las fases de mata-mata se completará este viernes. El Ciudadano entrará directamente a los octavos de la segunda competición en importancia y el Bolso a playoffs, con rival ya definido.

El País
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28/05/2026, 19:10
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Los trofeos de Libertadores y Sudamericana
Los trofeos de Libertadores y Sudamericana.
Foto: Getty images.

La Conmebol sorteará en su sede de Asunción el cuadro completo de las fases de eliminación directa de la Libertadores y Sudamericana. Nacional y Montevideo City Torque serán los representantes uruguayos a nivel internacional, en los torneos que se completarán después del Mundial 2026.

Nacional ya conoce el panorama en la Copa Sudamericana: cómo se juegan los playoffs y qué rivales puede tener

Si bien ninguno de los dos conocerá su rival en octavos de final, si habrá una proyección. El Ciudadano ingresará directamente en esta fase, donde enfrentará a un rival proveniente de los playoffs, que enfrenta a segundos de Sudamericana vs. terceros de Libertadores. Precisamente en esta última instancia ingresará el Bolso.

El tricolor conocerá a su rival de playoffs en la noche del jueves, que se determinará por una tabla conformada entre los equipos clasificados. Jugará su primer partido como local y el segundo de visita, ante uno de los segundos de la Sudamericana.

Los posibles rivales de Nacional

El tricolor podrá enfrentar en la próxima instancia a Vasco da Gama, O'Higgins, Caracas, Macará, América de Cali o Tigre.

En la tabla de los terceros, el Bolso se encuentra cuarto, con 8 puntos y una diferencia de gol de -2, a la espera de que se definan los terceros de los grupos D (Universidad Católica, Cruzeiro o Boca Juniors) y F (Palmeiras, Sporting Cristal o Junior).

Para jugar contra Vasco da Gama, los terceros que restan clasificarse deberían quedar por encima de Nacional. Esto ocurre en caso de que gane Sporting Cristal —a Cerro Porteño— y que Boca Juniors no pierda —con Universidad Católica—.

O'Higgins será el rival si solo uno de los terceros supera al tricolor. Si Boca pierde, Sporting Cristal debe ganar y si el Xeneize no cae ante Católica, debe además ganar el equipo peruano.

Para enfrentar a cualquiera de los otros rivales, debería caer Boca Juniors y que no gane Sporting Cristal, para que Nacional no sea superado por ninguno de los terceros. Si además:

-América de Cali pierde ante Macará y Tigre no le gana a Alianza Atlético, su rival será Caracas.
-Macará pierde ante América de Cali, el Bolso enfrentará a los ecuatorianos.
-América de Cali y Tigre no gana, el tricolor irá frente a los colombianos.
-Tigre gana y América de Cali no, el equipo de Jorge Bava jugará playoffs ante los argentinos.

Si avanza, en octavos de final Nacional enfretnará a un ganador de grupo de la Copa Sudamericana. No existe restricción para rivales del mismo país. Las opciones en este caso son: Botafogo, River Plate, Montevideo City Torque, Olimpia, São Paulo, Atlético Mineiro, Recoleta, Macará o América de Cali.

Los posibles rivales de Montevideo City Torque

El Ciudadano enfrentará a un equipo proveniente del playoff en los octavos de final, contra el que definirá la serie como local. Las opciones son: Grêmio, Bragantino, Vasco da Gama, O'Higgins, Caracas, Cienciano, Macará, América de Cali, Tigre, Santos, Universidad Central, Lanús, Santa Fe, Nacional, Independiente Medellín, Universidad Católica, Cruzeiro, Boca Juniors, Palmeiras, Sporting Cristal, Junior o Bolívar.

Hora y dónde ver el sorteo de las copas

El sorteo de Libertadores y Sudamericana será a las 12:00 horas de este viernes. Será transmitido por el canal oficial de YouTube de la Conmebol y por Disney+.

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