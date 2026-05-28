Sorteo de Libertadores y Sudamericana: día, hora, dónde ver y posibles rivales de Nacional y MC Torque

La Conmebol sorteará en su sede de Asunción el cuadro completo de las fases de eliminación directa de la Libertadores y Sudamericana. Nacional y Montevideo City Torque serán los representantes uruguayos a nivel internacional, en los torneos que se completarán después del Mundial 2026.

Si bien ninguno de los dos conocerá su rival en octavos de final, si habrá una proyección. El Ciudadano ingresará directamente en esta fase, donde enfrentará a un rival proveniente de los playoffs, que enfrenta a segundos de Sudamericana vs. terceros de Libertadores. Precisamente en esta última instancia ingresará el Bolso.

El tricolor conocerá a su rival de playoffs en la noche del jueves, que se determinará por una tabla conformada entre los equipos clasificados. Jugará su primer partido como local y el segundo de visita, ante uno de los segundos de la Sudamericana.

Los posibles rivales de Nacional

El tricolor podrá enfrentar en la próxima instancia a Vasco da Gama, O'Higgins, Caracas, Macará, América de Cali o Tigre.

En la tabla de los terceros, el Bolso se encuentra cuarto, con 8 puntos y una diferencia de gol de -2, a la espera de que se definan los terceros de los grupos D (Universidad Católica, Cruzeiro o Boca Juniors) y F (Palmeiras, Sporting Cristal o Junior).

Para jugar contra Vasco da Gama, los terceros que restan clasificarse deberían quedar por encima de Nacional. Esto ocurre en caso de que gane Sporting Cristal —a Cerro Porteño— y que Boca Juniors no pierda —con Universidad Católica—.

O'Higgins será el rival si solo uno de los terceros supera al tricolor. Si Boca pierde, Sporting Cristal debe ganar y si el Xeneize no cae ante Católica, debe además ganar el equipo peruano.

Para enfrentar a cualquiera de los otros rivales, debería caer Boca Juniors y que no gane Sporting Cristal, para que Nacional no sea superado por ninguno de los terceros. Si además:

-América de Cali pierde ante Macará y Tigre no le gana a Alianza Atlético, su rival será Caracas.

-Macará pierde ante América de Cali, el Bolso enfrentará a los ecuatorianos.

-América de Cali y Tigre no gana, el tricolor irá frente a los colombianos.

-Tigre gana y América de Cali no, el equipo de Jorge Bava jugará playoffs ante los argentinos.

Si avanza, en octavos de final Nacional enfretnará a un ganador de grupo de la Copa Sudamericana. No existe restricción para rivales del mismo país. Las opciones en este caso son: Botafogo, River Plate, Montevideo City Torque, Olimpia, São Paulo, Atlético Mineiro, Recoleta, Macará o América de Cali.

Los posibles rivales de Montevideo City Torque

El Ciudadano enfrentará a un equipo proveniente del playoff en los octavos de final, contra el que definirá la serie como local. Las opciones son: Grêmio, Bragantino, Vasco da Gama, O'Higgins, Caracas, Cienciano, Macará, América de Cali, Tigre, Santos, Universidad Central, Lanús, Santa Fe, Nacional, Independiente Medellín, Universidad Católica, Cruzeiro, Boca Juniors, Palmeiras, Sporting Cristal, Junior o Bolívar.

Hora y dónde ver el sorteo de las copas

El sorteo de Libertadores y Sudamericana será a las 12:00 horas de este viernes. Será transmitido por el canal oficial de YouTube de la Conmebol y por Disney+.