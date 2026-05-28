Más bajas para Nacional por lesión: Maxi Silvera y Lucas Rodríguez no volverán a jugar hasta después del parate

Nacional consiguió este martes una ajustada victoria en el cierre de fase de grupos de Copa Libertadores que le permitió terminar tercero para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Fue por 1-0 ante Coquimbo Unido, en un encuentro para el que ni Maximiliano Silvera ni Lucas Rodríguez fueron citados.

Tras las ausencias, se confirmó que ambos futbolistas estás desgarrados, por lo que no jugarán las dos fechas restantes del Intermedio antes del parate por el Mundial 2026 que parte el torneo en dos. De esta manera, teniendo en cuenta los 21 días aproximados de recuperación, serán baja ante Deportivo Maldonado este domingo 30 de mayo (Campus de Maldonado) y frente a Juventud de Las Piedras el sábado 6 de junio (Gran Parque Central).

En el caso del delantero se había dado una situación particular en el partido ante Albion. Ingresó a los 69 minutos en lugar de Agustín Dos Santos, pero apenas permaneció 12 minutos en cancha. A los 81’, tras la expulsión de Nicolás Lodeiro y con Nacional jugando con diez hombres, Bava decidió reemplazarlo por Luciano Boggio para reforzar la mitad del terreno. En el estadio la salida generó sorpresa pero la sensación inicial fue que el entrenador había optado por sacrificar a Silvera por una cuestión táctica. Finalmente se confirmó la lesión.

Lucas Rodríguez en un partido con Nacional durante la temporada 2025. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Respecto al volante, salió lesionado del partido ante Universitario por Copa Libertadores el pasado 20 de mayo. Cuando apenas iban 10 minutos quedó tendido en el suelo y rápidamente fue atendido por la sanidad tricolor que lo acompañó hasta la salida.

Nacional también sufre una dura baja con la lesión de su arquero Luis Mejía, quien aquejó una molestia en el posterior al finalizar el primero tiempo y se retiró en el entretiempo del partido ante Coquimbo Unido. Según explicó tras el partido Ignacio Suárez, quien lo reemplazó, ya estaba sentido desde antes del partido. El golero también tendría un pequeño desgarro aunque le permitiría llegar al Mundial 2026 con la selección de Panamá.

Luis Mejía, golero de Nacional, en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Aún se desconoce el parte médico de Baltasar Barcia y Rodrigo Martínez, que también salieron lesionados durante el juego del martes en el Gran Parque Central.