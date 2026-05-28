Golpe deportivo y económico en Peñarol: el dinero que perdió de sumar por no seguir ni en Copa Sudamericana

Peñarol perdió este miércoles con Independiente Santa Fe de Bogotá por 1 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo en la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores y cerró la peor campaña del siglo XXI en fase de grupos de este certamen continental y ni siquiera consiguió seguir en Copa Sudamericana.

El equipo de Diego Aguirre volvió a decepcionar a su gente y sumó una nueva derrota en su escenario, donde dejó atrás un invicto de 22 partidos y ahora suma dos caídas consecutivas a nivel internacional.

Último en el Grupo E y con apenas tres puntos producto de tres igualdades —dos como visitante y una como local—, el Carbonero tenía la chance de al menos seguir en Copa Sudamericana si le ganaba al conjunto colombiano pero dejó pasar esa chance y por lo tanto se le terminó el año internacional en mayo, antes del parate por el Mundial 2026.

Lo cierto es que ese golpe deportivo que fue duro caló hondo en la interna Mirasol pero también hay otro tema importante en toda esta situación y refiere a lo económico.

Es que en primer lugar, Peñarol tenía la posibilidad de cerrarla fase de grupos de la Copa Libertadores con un triunfo que le hubiese reportado los 340.000 dólares que otorga Conmebol por partido ganado. Esa chance se esfumó.

Cabe recordar también que el club aurinegro no pudo clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, algo que le hubiese reportado un ingreso de 1.250.000 dólares con los que Conmebol premia a los que se meten entre los 16 mejores del certamen.

Los jugadores de Peñarol tras perder con Independiente Santa Fe de Bogotá en el Campeón del Siglo. Foto: Darwin Borrelli.

En este torneo el Mirasol solo recibió 3 millones de dólares por disputar la fase de grupos más las recaudaciones de los partidos frente a Platense, Corinthians e Independiente Santa Fe en el Estadio Campeón del Siglo.

Pero además de lo que fue la Copa Libertadores, Peñarol también tenía la chance de continuar en Copa Sudamericana pero la derrota ante los colombianos le impidió eso al equipo de Diego Aguirre.

Si el aurinegro se hubiese metido en los playoffs de la Copa Sudamericana, el club tenía un ingreso de 500.000 dólares y si avanzaba a los octavos de final a las arcas de la institución iban a ingresarle 600.000 dólares.

Lo cierto es que en definitiva, además del golpe deportivo que significó la eliminación de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana, en Peñarol hubo otro golpe y es el económico, que siempre es clave y le da una inyección importante a las arcas del club.