Del "no estuvimos a la altura del club" a "pedirle disculpas al hincha": la bronca de Arezo tras eliminación

Con la autocrítica habitual, que lo caracteriza, Matías Arezo habló ante los medios de prensa en zona mixta al término del partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe donde el Carbonero cayó 1-0 y terminó último en su grupo, lo que lo dejó sin chances, siquiera, de disputar la Copa Sudamericana.

"No estuvimos a la altura de lo que es el club, pagamos caro no haber entrado de la mejor manera y cuando nos pusimos en partido no pudimos hacer un gol", expresó el atacante que es el máximo anotador del equipo en la temporada con nueve festejos.

"Teníamos la aspiración de ganar y seguir compitiendo internacionalmente. Estamos muy dolidos, muy tristes, sabemos que no estuvimos a la altura y somos los principales responsables de este mal momento", añadió. Por su parte, subrayó: "No queda otra que mirar para adelante, pedir disculpas a la gente y a las familias que siempre están".

👉 Matías Arezo en zona mixta tras la derrota ante Santa Fe: "No queda otra que mirar para adelante y pedirle disculpas a toda nuestra gente".



🗣️ Además el goleador admitió que el equipo "No estuvo a la altura de lo que es el club".



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El atacante volvió a hacer referencias a los fanáticos aurinegros y agradeció porque "sabiendo que habíamos quedado afuera de la Copa Libertadores y aspirábamos a algo que no estaba en nuestros planes, ellos nos apoyaron, así que solo nos queda pedir disculpas".

Respecto a los motivos de esta participación sentenció: "No es momento de buscar excusas, todos los que estamos acá estamos preparados para jugar en el club, fue algo general, somos muy responsables y estamos muy tristes por el momento que se vivió".

Por último analizó lo que se vendrá para el Mirasol de cara al segundo semestre que en este caso solo apunta a lo local: "Ahora tenemos que pelear el Uruguayo y terminar de cerrar esta primera mitad (dos partidos por el Torneo Intermedio) y afrontar lo que viene de la mejor manera".