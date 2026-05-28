Luis Angulo salió lesionado tras haber superado un desgarro y Franco Escobar encendió las alarmas en Peñarol

Peñarol vive una película de terror con el tema de las lesiones y esta vez al que le tocó, volver a pasar por esto, fue al colombiano Luis Ángulo. El extremo de 22 años dejó su lugar en el campo de juego ante Independiente Santa Fe en el minuto 23.

Peñarol ya perdía por 1-0 ante el conjunto colombiano por la sexta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores tras el gol de Alexis Zapata en el minuto 12, pero el Mirasol fue en busca del empate. En tal sentido, Matías Arezo le metió un estupendo pase filtrado a Angulo, quien no estaba bien posicionado y prefirió disparar. Aunque el golero Andrés Mosquera lo contuvo sin muchos problemas.

Sin embargo, en esa secuencia el extremo se tocó el posterior izquierdo y ahí arrancó otra vez la película que atormenta a todo Peñarol: las lesiones. Angulo cayó al suelo para que rápidamente sea atendido por la sanidad y Diego Aguirre recibió la indicación de que no podía continuar en el campo.

En ese sentido, la Fiera mandó a calentar a Eduardo Darias para que en el minuto 23 ingresara por Angulo. Cabe destacar que este fue el tercer encuentro que disputó el atacante cafetero luego de haber superado un desgarro que lo había marginado de algunos encuentros claves. Por ejemplo: la visita al Estadio Ciudad de Vicente López para medirse con Platense.

Eso ocurrió el pasado 7 de mayo donde el Mirasol necesitaba ganar como sea para soñar con la posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero al final igualó 1-1.

Franco Escobar sentido en el partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe de Colombia. Foto: Darwin Borrelli.

No fue la única alarma que se encendió en el Manya porque el argentino Franco Escobar también se lo vio sentido en el minuto 25. El argentino se tocó la rodilla y fue atendido por la sanidad de Peñarol y, finalmente, pudo continuar en el campo.