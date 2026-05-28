Aguirre sobre las lesiones: "Tiene lógica todo lo que pasó futbolísticamente por las dificultades que tuvimos"

Diego Aguirre pasó por la conferencia de prensa tras la derrota ante Santa Fe que dejó a Peñarol sin competencia internacional. La Fiera se negó a hablar de su continuidad y habló de la "situación anormal" que atraviesa su plantel con las lesiones.

Consultado por su futuro en el club, el entrenador aurinegro desvió el foco y respondió que el equipo, no entró "con la activación a la que acostumbra en este tipo de partidos", acusó falta de motivación al ya estar eliminados de la Libertadores y dijo que el gol que condicionó. "Con muchas ganas en el segundo tiempo intentamos dar vuelta el resultado y no pudimos", concluyó.

"Todo suena a excusa pero es una realidad", declaró respecto a los problemas de lesiones que arrastró Peñarol en el semestre. Agregó que "condicionaron muchísimo", porque los jugadores que vuelve, les falta "competencia y ritmo". "No tuvimos en ningún momento el potencial que nos imaginamos cuando armamos el plantel porque fue una seguidilla muy dura", manifestó aguirre y concluyó que "de alguna forma tiene cierta lógica que el semestre haya sido muy malo".

El DT dijo que "es una situación totalmente anormal" y agregó que "es imposible que haya vivido una situación así antes, porque es totalmente fuera de lo común". "Desde el primer partido de la temporada hasta hoy, en todos los partidos sufrimos muchas bajas, lesiones, situaciones adversas que te afectan lo futbolístico, claramente. En ningún momento ni siquiera pudimos repetir el equipo, en ningún momento pudimos encontrar funcionamiento, circuitos, porque hay un cambio permanente de jugadores en todos los puestos", explicó respecto a un funcionamiento afectado por las lesiones.

"Los que tenemos muchos años en esto sabemos que hay momentos muy buenos, y momentos difíciles como este", dijo el entrenador respecto a los resultados del equipo. Agregó que los afronta "con la cabeza en alto, sabiendo que es parte de las cosas que pueden pasar". "Las euforias de las victorias son increíbles y las derrotas son duras", expresó.

Respecto al juego, consideró que el equipo no conectó bien y que el gol "afectó bastante" por la falta de situaciones claras. Destacó las "muchas ganas de presionar arriba" del equipo y la sensación de que podía "encontrar el gol". Pero manifestó que en una derrota de ese tipo "es difícil encontrar cosas para destacar porque tenés que asimilar la derrota".

Por último declaró: "Estoy muy triste. El fútbol te da golpes duros, te da derrotas que las sufrís obviamente, porque no debe haber nadie que quiera ganar más que yo, pero también hay que asimilarlo como parte de esto y asumir responsabilidad absoluta. Por supuesto y hay que mirar lo que viene, pero es un momento complicado porque quedamos afuera de uno de los objetivos, que teníamos, que era competir a nivel internacional, para eso comenzamos el año. No quiero hablar de los problemas que tuvimos, porque suena excusa, pero tiene lógica todo lo que ha pasado futbolísticamente por todas las dificultades que tuvimos".