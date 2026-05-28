Tras la derrota frente a Independiente Santa Fe, así quedó Peñarol en el Grupo E de la Copa Libertadores 2026

La actividad de Peñarol en la Copa Libertadores llegó a su fin y de la peor manera: perdió 1-0 ante Independiente Santa Fe de Colombia en el Campeón del Siglo (CDS). De esta manera, el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre no logró el objetivo que se trazó de quedar tercero en el Grupo E para clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana y ya no tendrá más actividad internacional por lo que resta del año.

El Mirasol cerró una pésima fase de grupos al terminar con tres puntos a raíz de tres empates y tres derrotas. El panorama de Peñarol se empezó a complicar a partir del primer cruce que mantuvo con Platense.

Bajo este punto, la caída libre inició el pasado 16 de abril cuando Peñarol volvió a perder en el CDS por la Copa Libertadores tras una racha de 22 encuentros. Esa vez cayó 2-1 frente al equipo argentino y eso complicó sus aspiraciones de continuar en la edición 2026 del torneo internacional.

Nicolás "Indio" Fernández con pelota en el partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe por Copa Libertadores. Foto: Darwin Borrelli.

La otra gran chance que dejó pasar el Mirasol para seguir con vida en el certamen continental la tuvo el 7 de mayo cuando visitó a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. Ahí Peñarol sabía que debía ganar como sea para recuperar los puntos perdidos ante el Calamar en Montevideo, pero al final igualó 1-1.

En la cuarta fecha del Grupo E Peñarol recibió una buena noticia: Santa Fe derrotó 2-1 a Platense. Lo que le permitió seguir con chances de soñar con la posibilidad de avanzar a los octavos de final, para eso debía vencer a Corinthians en el CDS.

El pasado jueves el pueblo carbonero se ilusionó con esa chance de ganarle al Timao, ya que en el minuto 18 Maximiliano Olivera anotó el 1-0 por un buen cabezazo luego de un tiro de esquina de Jesús Trindade. No obstante, el elenco brasileño anotó el 1-1 final por medio de Zakaria Labyad y eso sentenció la eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores.

Matías Arezo y el remate en el partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe. Foto: Darwin Borrelli.

Lo único que le quedaba al conjunto de Aguirre era ganarle a Santa Fe para tener actividad en el segundo semestre del año. Y no cumplió con ese ítem para poder meterse en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El tercer puesto del Grupo E se lo adjudicó Santa Fe con ocho unidades debido a que Platense dio la gran nota al vencer, como visitante, a Corinthians por 2-0. Por esto el segundo sitio fue para el Calamar con 10 puntos, mientras que el equipo brasileño se quedó con la cima de la zona con 10.

Así quedó el Grupo E de la Copa Libertadores

Lo que se le viene a Peñarol

Diego Aguirre de Peñarol en el Franzini. Foto: Darwin Borrelli

El elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre debe dejar atrás el pésimo 2026 a nivel internacional y centrar todos los cañones en la Liga AUF Uruguaya 2026. En esa línea, Peñarol volverá a jugar el lunes 1° de junio ante Central Español, desde la hora 20:00, por la tercera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.