Peñarol hizo la peor fase de grupos del siglo en Copa Libertadores: 40 años después se fue sin ganar un partido

El partido de anoche frente a Independiente Santa Fe de Bogotá fue el último de Peñarol en el Grupo E de la Copa Libertadores, torneo en el que el equipo de Diego Aguirre completó la peor campaña del siglo a nivel de fase de grupos de Copa Libertadores. El Carbonero finalizó sin victorias y con apenas tres puntos ganados de los 18 que disputó. Las únicas unidades que pudo cosechar fueron los empates ante Independiente Santa Fe y Platense como visitante y ante Corinthians como local.

Todos esos detalles llevaron a que Peñarol no solo quede afuera de forma anticipada en la Copa Libertadores, sino que además lo dejó en el último puesto de su zona, sin chances de meterse en Copa Sudamericana. De hecho desde la temporada 1986 que el Mirasol no finalizaba la fase de grupos sin victorias. En aquella ocasión Peñarol perdió cinco partidos y apenas empató uno en un grupo con Wanderers, Boca Juniors y River Plate de Argentina.

La tercera ocasión en la que esto le ocurrió fue en 1973 cuando en esa ocasión sufrió cuatro derrotas y logró dos empates en una llave donde compartió con Nacional, Botafogo y Palmeiras.

Como si eso fuera poco, también completó la peor campaña como local hasta el momento desde 2017 en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores. Inaugurado en marzo de 2016, el escenario deportivo recibió en ese año un solo encuentro por el máximo certamen continental de clubes y fue el triunfo del Mirasol por 4-3 frente a Sporting Cristal.

Federico Valverde defendiendo a Peñarol en el partido ante Sporting Cristal por Copa Libertadores. Foto: Archivo El País.

Desde 2017 el Carbonero ha jugado todos sus partidos de fase de grupos de Libertadores como local en el Campeón del Siglo y la de 2026 se convirtió en la peor campaña en su casa en un año en el que dejó atrás un invicto de 22 partidos en el CDS. Platense, que en su primera participación en la historia de Copa Libertadores, derrotó al Mirasol 2-1 el 16 de abril en la segunda jornada del Grupo E.

La última y hasta entonces única derrota del Carbonero en el Campeón del Siglo por Libertadores había sido el 27 de abril de 2017 ante Palmeiras por 3 a 2 en un partido que además, terminó con serios incidentes entre los protagonistas.

Pero además de ese dato, la edición 2026 de la Libertadores arrojó otro para Peñarol: completó su peor campaña como local desde la inauguración del CDS por el torneo continental. En este Grupo E, el equipo de Diego Aguirre sumó apenas un punto en su casa tras solo empatar con Corinthians 1-1 el jueves 21 de mayo.

En 2017 hizo 6/9, en 2018 sumó 9/9, en 2019 consiguió 7/9, en 2020 otra vez 9/9, en 2022 sumó 7/9, en 2024 hizo 9/9 y en 2025 consiguió 7/9.